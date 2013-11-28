Yuri_T написав:master_the_market отправил модератору запрос, но пока в личке висит как не отправленный.
Заголовок: "Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки" Варианты для голосования: 1. Цена снизится на всю сумму дивидендов. 2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов. 3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов. 4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов. 5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
"Цена снизится на сумму больше дивидендов" - такой вариант исключается как невозможный?
St/2 написав:lrs7719 31 коп, с хвостиком. эта цифра уже фиксирована.
Я думаю все уважаемые менеджеры+акционеры проголосуют против ПрАТ и получат свои 38 коп. Остальных выкупят к концу года, по оценке.
1. "31 коп, с хвостиком" цифра не фиксированная а минимально возможная. 2. ПА38 получат слабые руки и фонды которые сольются через невозможность держать акции ПрАТ (если таки примут решение о смене типа). А уважаемые люди будут и дальше получать дивиденды из растущей с каждым годом ЧП (сам аваль получит больший портфель = все в шоколаде "без шума и пыли").
Минимальная цена это 0, сегодня НБУ отзывает лицензию из-за махинаций с активами и акции остаются на долгую память. Электронная форма не позволяет даже в туалете на дверь наклеить.
Второй момент. В законе о АО предусмотрено, что процедура сквиз аут для акционеров которые имели 95% акций до вступления нормы о скиз ауте, при оценке акций могут не использовать биржевой курс.
Потому, правление Аваля приняли элегантное решение, заплатить дивы и выкупить по рыночной цене. А дальше какие будут дивы, по какой цене принудительный выкуп не знает никто...
Фонд держмайна України (ФДМ) виключив з переліку об'єктів для приватизації ряд великих підприємств, у тому числі Турбоатома і ряду теплоелектроцентралей (ТЕЦ). В оновленому переліку в групі найбільших об'єктів, що підлягають приватизації в поточному році, залишилося тільки чотири позиції: 99,6% акцій Одеського припортового заводу (ОПЗ), 99,9% - Сумихімпрому, 68% - Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату і 78,3% - Центренерго.
За умови схвалення урядом умов продажу виставляння перших трьох на конкурс заплановано на травень, Центренерго - на червень.
Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Государственной фискальной службы и постановил взыскать со счетов ПАО «Укрнафта» 800,1 млн грн налогового долга, сформированного по договору о совместной деятельности с Momentum Enterprises. Об этом говорится в решении суда от 13 марта.
Этот долг в конце 2015 – начале 2016 гг. сформировала структурная единица «Укрнафты» НГДУ «Полтаванефтегаз» как уполномоченное лицо договора СД № 999/97 между «Укрнафтой» и Momentum Enterprises, не выполняя обязательства по рентным платежам за добычу газа и конденсата.
В резолютивной части решения суд сразу определил способ выполнения решения, а именно списание средств со счетов ПАО «Укрнафты» как участника этого СД.
Помимо основного долга 755,6 млн грн, суд удовлетворил требование налоговой взыскать и пеню в размере 44,5 млн грн, применение которой к своему долгу «Укрнафта» не признает.
По данным ГФС, на 1 марта 2018 г. задолженность по уплате налогов договора СД между «Укрнафтой» и Momentum Enterprises составляет 1,99 млрд грн.
Как сообщал enkorr, через это СД в конце 2015 – начале 2016 гг. из «Укрнафты» на структуры приват было выведено около 4 млрд грн путем фиктивной, по мнению ГПУ, купли/продажи нефтепродуктов. Кроме этого именно с Momentum Enterprises «Укрнафта» планировала заключить новые СД по на 3 своих месторождения.
Договор СД с Momentum был подписан 24 декабря 1997 г. с целью разработки Андреяшевского газоконденсатного месторождения площадью 25,2 кв. км в Сумской области. Доля «Укрнафты» в СД составляет 49,9%, но в части распределения прибыли – 55%, у Momentum Enterprises – 50,1% и 45% соответственно.
По 282 из которых было совершено сделок на $6,5 млн.
По сравнению со второй половиной 2017 года, когда НБУ начал выдавать э-лицензии, наблюдается рост спроса со стороны клиентов украинских банков на эту услугу.
"С 3 июля 2017 года и по состоянию на конец 2017 года было выдано 402 электронных индивидуальных лицензий. Операции были проведены по 368 из них на сумму почти $9 млн в эквиваленте", - сообщили в НБУ.
Нацбанк в начале июля 2017 года облегчил украинцам вывод валюты за рубеж. Первыми счастливцами стали украинцы, которые купили за границей недвижимость, ценные бумаги и пополнили счета (см. "Украинцы занялись выводом валюты").