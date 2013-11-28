|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 03 кві, 2018 13:18
так а где повестка то ?
P.S. Просто объявление о собрании будет опубликовано только в начале мая. и соотвественно финрез за 2017 год мы узнаем только в мае
. Уверен он нас порадует )))
Востаннє редагувалось reestr
в Вів 03 кві, 2018 13:26, всього редагувалось 2 разів.
-
reestr
-
-
- Повідомлень: 907
- З нами з: 10.08.10
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 13:22
reestr
угадал все буквы, но не смог прочесть слово
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12515
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1681 раз.
- Подякували: 3331 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Вів 03 кві, 2018 13:23
Yuri_T
А ты не смог промолчать
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 26819
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2588 раз.
- Подякували: 3633 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 03 кві, 2018 13:24
zzzzzz
сначала я сдержался, честно.
но reestr выступил триггером
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12515
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1681 раз.
- Подякували: 3331 раз.
-
- Профіль
-
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|69595
|
реклама
|