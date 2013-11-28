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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1933193419351936

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 1 5 1
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
100%
1
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
0
0
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
0
0
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
0
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6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
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7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
0
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:18

  zzzzzz написав:Укрнафта на 14 июня назначила собрание акционеров , в повестке ничего интересного.

https://www.ukrnafta.com/rezultati-zasi ... i-ukrnafta


так а где повестка то ?

P.S. Просто объявление о собрании будет опубликовано только в начале мая. и соотвественно финрез за 2017 год мы узнаем только в мае :(. Уверен он нас порадует )))
Востаннє редагувалось reestr в Вів 03 кві, 2018 13:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:22

reestr
:mrgreen:
угадал все буквы, но не смог прочесть слово
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:23

Yuri_T

А ты не смог промолчать :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:24

zzzzzz
сначала я сдержался, честно.
но reestr выступил триггером :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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