До конца 2018 года еще 3 энергоблока теплоэлектростанции ПАО "Центрэнерго" будут переведены с антрацита на газовый уголь.Об этом РБК-Украина сообщили в Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Сообщается, что энергоблоки Трипольской ТЭС в 2018 году уже переведены на газовый уголь почти на половину (47%). "Общая мощность 1225 МВт (без учета газомазутных блоков); 19.02.18 г. переведено 4 блок (286 МВт). На 1.11.18 г. планируется 3 блок (300 МВт)", - сообщил Нацрегулятор.Кроме этого, как отметили в комиссии, Змиевская ТЭС в 2018 году в случае переведена на уголь марки "Г" почти на треть (32%). При этом два энергоблока были переведены еще в прошлом году, а перевод еще двух планируется завершить до конца текущего. Общая мощность - 2265 МВт; 30.05.17 г. уже переведено 2 блок (175 МВт), 24.08.17 г. - 5 блок (190 МВт). На 1.07.18 г. планируется 1 блок (175 МВт), до конца 2018 года планируется 6 блок (185 МВт)", - отметили в комиссии.Полный текст читайте здесь: