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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1933193419351936

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.5 5 4
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
25%
1
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
0
0
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
25%
1
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
0
0
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
0
0
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:18

  zzzzzz написав:Укрнафта на 14 июня назначила собрание акционеров , в повестке ничего интересного.

https://www.ukrnafta.com/rezultati-zasi ... i-ukrnafta


так а где повестка то ?

P.S. Просто объявление о собрании будет опубликовано только в начале мая. и соотвественно финрез за 2017 год мы узнаем только в мае :(. Уверен он нас порадует )))
Востаннє редагувалось reestr в Вів 03 кві, 2018 13:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:22

reestr
:mrgreen:
угадал все буквы, но не смог прочесть слово
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:23

Yuri_T

А ты не смог промолчать :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:24

zzzzzz
сначала я сдержался, честно.
но reestr выступил триггером :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:43

До конца 2018 года еще 3 энергоблока теплоэлектростанции ПАО "Центрэнерго" будут переведены с антрацита на газовый уголь.

Об этом РБК-Украина сообщили в Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Сообщается, что энергоблоки Трипольской ТЭС в 2018 году уже переведены на газовый уголь почти на половину (47%). "Общая мощность 1225 МВт (без учета газомазутных блоков); 19.02.18 г. переведено 4 блок (286 МВт). На 1.11.18 г. планируется 3 блок (300 МВт)", - сообщил Нацрегулятор.

Кроме этого, как отметили в комиссии, Змиевская ТЭС в 2018 году в случае переведена на уголь марки "Г" почти на треть (32%). При этом два энергоблока были переведены еще в прошлом году, а перевод еще двух планируется завершить до конца текущего. Общая мощность - 2265 МВт; 30.05.17 г. уже переведено 2 блок (175 МВт), 24.08.17 г. - 5 блок (190 МВт). На 1.07.18 г. планируется 1 блок (175 МВт), до конца 2018 года планируется 6 блок (185 МВт)", - отметили в комиссии.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/tsentrenerg ... 62315.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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