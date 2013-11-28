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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 кві, 2018 11:44
Andrew2
так это хорошо, когда все радостные
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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