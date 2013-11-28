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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1935193619371938>

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4 5 20
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
30%
6
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
5%
1
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
10%
2
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
25%
5
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
5%
1
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
25%
5
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:44

Andrew2
так это хорошо, когда все радостные :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:02

Yuri_T

УБ дарит всем счастье :mrgreen:

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Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:49

Re: Идеи: портфель

  Andrew2 написав:УБ дарит всем счастье

Не всем. Есть люди считающие что УБ это потеря 20% в долларах в год!!)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:51

  Andrew2 написав:Yuri_T

УБ дарит всем счастье :mrgreen:

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ударим УБ-иенным счастьем, по фондовому бездорожью.
UNAF невиновна :), это от безысходности выбора
paolot
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:55

Re: Идеи: портфель

  Andrew2 написав:Радостные продавцы с радостью им наливают :mrgreen:


ще б знати до кого примкнути: до красивих чи до розумних? :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:07

d_12
посетителей из буйного отделения "УБ" к разумным не пускают
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:26

  d_12 написав:
  Andrew2 написав:Радостные продавцы с радостью им наливают :mrgreen:


ще б знати до кого примкнути: до красивих чи до розумних? :(


Нафта на 100 может месяцами стоять. не знаю кто за эту цену так держится, но там чем-то явно намазано. по запаху похоже, что г-м :(
Andrew2
 
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Почався забіг за дивідендами в центрі.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:49

Філ
или: пофиксили авдей, а деньги выводить жалко
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:54

Yuri_T більше схоже що зайшли свіжі гроші під дівіки
Taras Rudko
 
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