Andrew2
так это хорошо, когда все радостные
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 кві, 2018 11:44
Andrew2
так это хорошо, когда все радостные
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:49
Re: Идеи: портфель
Не всем. Есть люди считающие что УБ это потеря 20% в долларах в год!!)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:51
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:55
Re: Идеи: портфель
ще б знати до кого примкнути: до красивих чи до розумних?
ось так :(
Додано: Сер 04 кві, 2018 14:07
d_12
посетителей из буйного отделения "УБ" к разумным не пускают
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Сер 04 кві, 2018 14:26
Додано: Сер 04 кві, 2018 14:49
Філ
или: пофиксили авдей, а деньги выводить жалко
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
реклама
|