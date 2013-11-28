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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1935193619371938

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4 5 20
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
30%
6
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
5%
1
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
10%
2
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
25%
5
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
5%
1
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
25%
5
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:56

Taras Rudko
возможно.
вон и TATM почти весь выкупили после новостей о приватизации
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:35

  Yuri_T написав:Філ
или: пофиксили авдей, а деньги выводить жалко

в этом контексте очень привлекательно смотрится аваль с апсайдом в 12% и возможностью вывода денег уже через пару месяцев, отсрочив фактическую уплату налогов до 31 июля 2019 года!
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rusich
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:45

  Andrew2 написав:Нафта на 100 может месяцами стоять. не знаю кто за эту цену так держится

И все-таки я настаиваю на двойном дне - по 70! :mrgreen:

zzzzzzz, ты где, кстати, стопы поставил? 92,90,88?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
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rusich
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:47

rusich
ты не учитываешь одного: а что, если юристы Аваля увидят эмитента налоговым агентом при бай-бэке?
или выкуп будут через торговца делать.
это я к тому, что цыплят по-осени посчитаем.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:47

  rusich написав:zzzzzzz, ты где, кстати, стопы поставил? 92,90,88?


Хочешь отстопить Зеда?)))
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:49

  Andrew2 написав:
  rusich написав:zzzzzzz, ты где, кстати, стопы поставил? 92,90,88?


Хочешь отстопить Зеда?)))

это утопия :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:09

Yuri_T Хотел предостеречь коллегу от бесполезной затеи :)
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:11

  Yuri_T написав:
  Andrew2 написав:
  rusich написав:zzzzzzz, ты где, кстати, стопы поставил? 92,90,88?


Хочешь отстопить Зеда?)))

это утопия :mrgreen:



Стопы ставят только трусы :mrgreen: :mrgreen:

Кстати господа , я вот через КВИК наблюдаю за торгами по ОВГЗ , к примеру сегодня по КВИКу наторговали 684 тыс.грн , если отбросить сделки которые на мой взгляд выглядят странными , то можно сделать предположение что часть прибыли уводят в ОВГЗ.

Да я согласен что в АВДК краткосрочные спекули зафиксировали позу и перевкладываются в другие инструменты , просто напоминаю что деньги могут и в ОВГЗ уходить.

Я кстати сам часть позиций пофиксил и зашел в ОВГЗ.
Живите своим умом!
zzzzzz
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