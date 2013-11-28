Taras Rudko
возможно.
вон и TATM почти весь выкупили после новостей о приватизации
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 кві, 2018 14:56
Taras Rudko
возможно.
вон и TATM почти весь выкупили после новостей о приватизации
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:35
в этом контексте очень привлекательно смотрится аваль с апсайдом в 12% и возможностью вывода денег уже через пару месяцев, отсрочив фактическую уплату налогов до 31 июля 2019 года!
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:45
И все-таки я настаиваю на двойном дне - по 70!
zzzzzzz, ты где, кстати, стопы поставил? 92,90,88?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:47
rusich
ты не учитываешь одного: а что, если юристы Аваля увидят эмитента налоговым агентом при бай-бэке?
или выкуп будут через торговца делать.
это я к тому, что цыплят по-осени посчитаем.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:47
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:49
это утопия
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Сер 04 кві, 2018 16:11
Стопы ставят только трусы
Кстати господа , я вот через КВИК наблюдаю за торгами по ОВГЗ , к примеру сегодня по КВИКу наторговали 684 тыс.грн , если отбросить сделки которые на мой взгляд выглядят странными , то можно сделать предположение что часть прибыли уводят в ОВГЗ.
Да я согласен что в АВДК краткосрочные спекули зафиксировали позу и перевкладываются в другие инструменты , просто напоминаю что деньги могут и в ОВГЗ уходить.
Я кстати сам часть позиций пофиксил и зашел в ОВГЗ.
Живите своим умом!
Додано: Сер 04 кві, 2018 16:28
zzzzzz
а можно как-то проще, для ленивых, выбравших красивых?
что означают эти наскальные рисунки в практической плоскости?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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