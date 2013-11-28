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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1936193719381939

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4 5 20
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
30%
6
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
5%
1
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
10%
2
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
25%
5
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
5%
1
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
25%
5
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:39

Yuri_T

https://learn.tradimo.com/tekhnicheskii ... ergentsiya

Возможное изменение тренда, это если коротко.Но бывают случаи когда дивергенцию снимают в боковике.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:02

  d_12 написав:
  joik написав:А перспектива вообще туманная, могут ликвидировать Укрсоц если в процессе обединения сдадут лицензию. Тогда акции анулируют?


здати ліцензію - клопітно :(
вигідніше її продати, та й бренд УСБ щось коштує.
маєте більші шанси попасти під сквіз :(


Да пока этот сквиз объявят акции могут в ноль укатать.
Так-же по всей видимости прибыль выводят на Альфа банк, а Укрсоцу рисуют убытки :cry:
Вообщем перспективы не радостные
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:02

  zzzzzz написав:
Я кстати сам часть позиций пофиксил и зашел в ОВГЗ.


аналогічно
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