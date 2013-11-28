Возможное изменение тренда, это если коротко.Но бывают случаи когда дивергенцию снимают в боковике.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 кві, 2018 16:39
Yuri_T
Возможное изменение тренда, это если коротко.Но бывают случаи когда дивергенцию снимают в боковике.
Живите своим умом!
Додано: Сер 04 кві, 2018 17:02
Да пока этот сквиз объявят акции могут в ноль укатать.
Так-же по всей видимости прибыль выводят на Альфа банк, а Укрсоцу рисуют убытки
Вообщем перспективы не радостные
Живите своим умом!
Додано: Сер 04 кві, 2018 17:02
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