За перші три місяці 2018 року ПАТ «Укрнафта» сплатило податків на суму понад 3,3 млрд грн, в тому числі 300 млн грн у рахунок погашення простроченого податкового боргу. Компанія сплачує борг одночасно із сплатою всіх поточних податкових зобов’язань. Загалом фінансовий план компанії на 2018 рік передбачає виплату 1,2 млрд грн простроченого податкового боргу, сума якого становила 11,85 млрд грн на кінець 2017 року.
За перші три місяці 2018 року ПАТ «Укрнафта» сплатило податків на суму понад 3,3 млрд грн, в тому числі 300 млн грн у рахунок погашення простроченого податкового боргу. Компанія сплачує борг одночасно із сплатою всіх поточних податкових зобов’язань. Загалом фінансовий план компанії на 2018 рік передбачає виплату 1,2 млрд грн простроченого податкового боргу, сума якого становила 11,85 млрд грн на кінець 2017 року.
такими темпами через 10 лет может быть погасят. долгосрочная инвестиция ))