За перші три місяці 2018 року ПАТ «Укрнафта» сплатило податків на суму понад 3,3 млрд грн, в тому числі 300 млн грн у рахунок погашення простроченого податкового боргу. Компанія сплачує борг одночасно із сплатою всіх поточних податкових зобов’язань. Загалом фінансовий план компанії на 2018 рік передбачає виплату 1,2 млрд грн простроченого податкового боргу, сума якого становила 11,85 млрд грн на кінець 2017 року.
За перші три місяці 2018 року ПАТ «Укрнафта» сплатило податків на суму понад 3,3 млрд грн, в тому числі 300 млн грн у рахунок погашення простроченого податкового боргу. Компанія сплачує борг одночасно із сплатою всіх поточних податкових зобов’язань. Загалом фінансовий план компанії на 2018 рік передбачає виплату 1,2 млрд грн простроченого податкового боргу, сума якого становила 11,85 млрд грн на кінець 2017 року.
такими темпами через 10 лет может быть погасят. долгосрочная инвестиция ))
За перші три місяці 2018 року ПАТ «Укрнафта» сплатило податків на суму понад 3,3 млрд грн, в тому числі 300 млн грн у рахунок погашення простроченого податкового боргу. Компанія сплачує борг одночасно із сплатою всіх поточних податкових зобов’язань. Загалом фінансовий план компанії на 2018 рік передбачає виплату 1,2 млрд грн простроченого податкового боргу, сума якого становила 11,85 млрд грн на кінець 2017 року.
zzzzzz написав:Я кстати сам часть позиций пофиксил и зашел в ОВГЗ.
не знаєте, хто ОВДП на УБу виставляє?
Банки . К первичному размещению допуск имеют только банки. Даже ICU не имеет доступа.
Первичными дилерами на рынке государственных ценных бумаг, кроме ПриватБанка, являются ОТП Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Ситибанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Универсал Банк, Укрэксимбанк.
Первичные дилеры выполняют роль ММ на вторичном рынке
У лютому 2018 року в Україні видобуто нафти з газовим конденсатом на 4,0 тис. тонн (або на 2,3%) менше, ніж у лютому 2017 року, у тому числі підприємствами НАК «Нафтогаз України» зменшено обсяги видобутку на 5,1 тис. тонн (або на 3,4%). Обсяги видобутку нафти з газовим конденсатом протягом січня-лютого 2018 року зменшились на 5,0 тис. тонн (або на 1,4%) проти аналогічного показника 2017 року, у тому числі обсяги видобутку підприємствами НАК «Нафтогаз України» порівняно з показником минулого року зменшились на 7,3 тис. тонн (або на 2,2%).
Доля Укрнафты в НАК по добыче нефти и газового конденсата 75% Доля НАК в добыче по Украине 88% Темпы падения приблизительно такие как и год назад около 3% Не удается выйти на положительную динами по добыче.