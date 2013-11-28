RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1937193819391940>

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4 5 23
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
26%
6
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
9%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
13%
3
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
22%
5
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
9%
2
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
22%
5
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:39

Yuri_T

https://learn.tradimo.com/tekhnicheskii ... ergentsiya

Возможное изменение тренда, это если коротко.Но бывают случаи когда дивергенцию снимают в боковике.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26834
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2590 раз.
Подякували: 3638 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:02

  d_12 написав:
  joik написав:А перспектива вообще туманная, могут ликвидировать Укрсоц если в процессе обединения сдадут лицензию. Тогда акции анулируют?


здати ліцензію - клопітно :(
вигідніше її продати, та й бренд УСБ щось коштує.
маєте більші шанси попасти під сквіз :(


Да пока этот сквиз объявят акции могут в ноль укатать.
Так-же по всей видимости прибыль выводят на Альфа банк, а Укрсоцу рисуют убытки :cry:
Вообщем перспективы не радостные
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26834
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2590 раз.
Подякували: 3638 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:02

  zzzzzz написав:
Я кстати сам часть позиций пофиксил и зашел в ОВГЗ.


аналогічно
Taras Rudko
 
Повідомлень: 281
З нами з: 03.10.08
Подякував: 128 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:34

Зображення


Желающие шортануть на всю котлету есть ? ))

В 10:33 лоты по 500 убежали :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26834
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2590 раз.
Подякували: 3638 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:54

За перші три місяці 2018 року ПАТ «Укрнафта» сплатило податків на суму понад 3,3 млрд грн, в тому числі 300 млн грн у рахунок погашення простроченого податкового боргу. Компанія сплачує борг одночасно із сплатою всіх поточних податкових зобов’язань. Загалом фінансовий план компанії на 2018 рік передбачає виплату 1,2 млрд грн простроченого податкового боргу, сума якого становила 11,85 млрд грн на кінець 2017 року.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26834
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2590 раз.
Подякували: 3638 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:54

  zzzzzz написав:
За перші три місяці 2018 року ПАТ «Укрнафта» сплатило податків на суму понад 3,3 млрд грн, в тому числі 300 млн грн у рахунок погашення простроченого податкового боргу. Компанія сплачує борг одночасно із сплатою всіх поточних податкових зобов’язань. Загалом фінансовий план компанії на 2018 рік передбачає виплату 1,2 млрд грн простроченого податкового боргу, сума якого становила 11,85 млрд грн на кінець 2017 року.

такими темпами через 10 лет может быть погасят.
долгосрочная инвестиция ))
baffet
 
Повідомлень: 334
З нами з: 11.02.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:53

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:Я кстати сам часть позиций пофиксил и зашел в ОВГЗ.


не знаєте, хто ОВДП на УБу виставляє?
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 19.04.16
Подякував: 104 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:55

  zzzzzz написав:
За перші три місяці 2018 року ПАТ «Укрнафта» сплатило податків на суму понад 3,3 млрд грн, в тому числі 300 млн грн у рахунок погашення простроченого податкового боргу. Компанія сплачує борг одночасно із сплатою всіх поточних податкових зобов’язань. Загалом фінансовий план компанії на 2018 рік передбачає виплату 1,2 млрд грн простроченого податкового боргу, сума якого становила 11,85 млрд грн на кінець 2017 року.


і на цьому пожвавили торги УНАФ?
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 19.04.16
Подякував: 104 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:58

  d_12 написав:
  zzzzzz написав:Я кстати сам часть позиций пофиксил и зашел в ОВГЗ.


не знаєте, хто ОВДП на УБу виставляє?


Банки . К первичному размещению допуск имеют только банки. Даже ICU не имеет доступа.

Первичными дилерами на рынке государственных ценных бумаг, кроме ПриватБанка, являются ОТП Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Ситибанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Универсал Банк, Укрэксимбанк.


Первичные дилеры выполняют роль ММ на вторичном рынке
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26834
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2590 раз.
Подякували: 3638 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:34

Видобуток нафти та газу

У лютому 2018 року в Україні видобуто нафти з газовим конденсатом на 4,0 тис. тонн (або на 2,3%) менше, ніж у лютому 2017 року, у тому числі підприємствами НАК «Нафтогаз України» зменшено обсяги видобутку на
5,1 тис. тонн (або на 3,4%).
Обсяги видобутку нафти з газовим конденсатом протягом січня-лютого
2018 року зменшились на 5,0 тис. тонн (або на 1,4%) проти аналогічного показника 2017 року, у тому числі обсяги видобутку підприємствами НАК «Нафтогаз України» порівняно з показником минулого року зменшились на 7,3 тис. тонн (або на 2,2%).


Доля Укрнафты в НАК по добыче нефти и газового конденсата 75%
Доля НАК в добыче по Украине 88%
Темпы падения приблизительно такие как и год назад около 3%
Не удается выйти на положительную динами по добыче.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26834
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2590 раз.
Подякували: 3638 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1937193819391940>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 69626
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55243)
05.04.2018 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.