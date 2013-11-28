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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1937193819391940

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4 5 23
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
26%
6
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
9%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
13%
3
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
22%
5
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
9%
2
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
22%
5
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:37

  zzzzzz написав:Yuri_T

https://learn.tradimo.com/tekhnicheskii ... ergentsiya

Возможное изменение тренда, это если коротко.Но бывают случаи когда дивергенцию снимают в боковике.

В нашем случае ее снимут две отсечки на дивы.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:54

rusich
у них может быть разрыв во времени
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:04

  Yuri_T написав:rusich
у них может быть разрыв во времени

да, но аваль вряд ли отобьет падение, поскольку в прошлом году он поднялся быстро на реинвестированных дивах

а с центром все будет упираться в приватизацию - если ее затянут, то отскока после дивов не будет и это значит индекс может просесть вниз на продолжительное время

кстати, а почему в центре не назначили дату отсечки под дивы до сих пор? может быть такое, что дивы отдадут новому прихватизатору? аргументируя это тем, мол с целью поднять выше оценку компании?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:11

  rusich написав:кстати, а почему в центре не назначили дату отсечки под дивы до сих пор? может быть такое, что дивы отдадут новому прихватизатору? аргументируя это тем, мол с целью поднять выше оценку компании?

Виталик сказал бы, что так и будет :mrgreen:
ты тоже решил понагнетать?
здесь рынок инсайда, потому такое решение мы бы уже увидели по цене в терминале
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:15

  Yuri_T написав:
  rusich написав:кстати, а почему в центре не назначили дату отсечки под дивы до сих пор? может быть такое, что дивы отдадут новому прихватизатору? аргументируя это тем, мол с целью поднять выше оценку компании?

Виталик сказал бы, что так и будет :mrgreen:
ты тоже решил понагнетать?
здесь рынок инсайда, потому такое решение мы бы уже увидели по цене в терминале


Что-то в Авдеевке инсайда небыло видно :lol: :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:17

  Yuri_T написав:ты тоже решил понагнетать?

не, я то просто хочу с дивергенцией разобраться :D
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:19

Минулого року рішення про дату відсікання для дивідендів було через 10 днів після зборів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:19

zzzzzz
лично я считал, что они разгоняют бумагу для бай-бэка.
с 29 января по 26 марта цена спокойно колбасилась между 3 и 4.
и появлявшиеся оффера никто особенно не снимал пакетами
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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