rusich написав:кстати, а почему в центре не назначили дату отсечки под дивы до сих пор? может быть такое, что дивы отдадут новому прихватизатору? аргументируя это тем, мол с целью поднять выше оценку компании?
Виталик сказал бы, что так и будет ты тоже решил понагнетать? здесь рынок инсайда, потому такое решение мы бы уже увидели по цене в терминале
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
rusich написав:кстати, а почему в центре не назначили дату отсечки под дивы до сих пор? может быть такое, что дивы отдадут новому прихватизатору? аргументируя это тем, мол с целью поднять выше оценку компании?
Виталик сказал бы, что так и будет ты тоже решил понагнетать? здесь рынок инсайда, потому такое решение мы бы уже увидели по цене в терминале