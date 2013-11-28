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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1938193919401941

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4 5 24
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
25%
6
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
8%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
13%
3
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
25%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
8%
2
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
21%
5
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:43

А физики в гривневые ОВГЗ идут хорошо.
Уже 886 млн.грн

За неделю +50 млн грн
За месяц +290 млн грн
За два месяца +586 млн
С начала года +704 млн грн

По-моему скорость притока ускоряется в начале года было всего на 182 млн , а сегодня уже 886 млн.

( данные только по гривневым ОВГЗ физ.лиц )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:48

zzzzzz Майже 7,1 млн - це репо.
Філ
 
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