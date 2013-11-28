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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 05 кві, 2018 16:43
А физики в гривневые ОВГЗ идут хорошо.
Уже 886 млн.грн
За неделю +50 млн грн
За месяц +290 млн грн
За два месяца +586 млн
С начала года +704 млн грн
По-моему скорость притока ускоряется в начале года было всего на 182 млн , а сегодня уже 886 млн.
( данные только по гривневым ОВГЗ физ.лиц )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:48
zzzzzz Майже 7,1 млн - це репо.
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