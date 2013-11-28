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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1938193919401941

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.1 5 25
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
24%
6
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
8%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
12%
3
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
24%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
8%
2
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:43

А физики в гривневые ОВГЗ идут хорошо.
Уже 886 млн.грн

За неделю +50 млн грн
За месяц +290 млн грн
За два месяца +586 млн
С начала года +704 млн грн

По-моему скорость притока ускоряется в начале года было всего на 182 млн , а сегодня уже 886 млн.

( данные только по гривневым ОВГЗ физ.лиц )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:48

zzzzzz Майже 7,1 млн - це репо.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:17

zzzzzz
Комплаенс, Комплаенс ...
Денежно-стирательная машинка работая ;)
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:02

DKOK

На зборах Донецьккоксу прийняте рішення про самоліквідацію.
Пiсля задоволення вимог кредиторiв у емiтента може залишитися
активiв вартiстю 68 182 тис. грн. для розподiлу мiж акцiонерами (авт. 0,2737 грн на акцію), проте остаточка сума, яка може бути розподiлена мiж акцiонерами буде встановлена Лiквiдатором пiсля задоволення всiх можливих вимог кредиторiв.

https://smida.gov.ua/user_files/286934/2718/29.03.2018_Повідомлення%20про%20прийняття%20рішення%20про%20ліквідацію.pdf
Serhij
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