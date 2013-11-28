Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 05 кві, 2018 16:43
А физики в гривневые ОВГЗ идут хорошо.
Уже 886 млн.грн За неделю +50 млн грн За месяц +290 млн грн За два месяца +586 млн С начала года +704 млн грн По-моему скорость притока ускоряется в начале года было всего на 182 млн , а сегодня уже 886 млн. ( данные только по гривневым ОВГЗ физ.лиц )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:48
zzzzzz Майже 7,1 млн - це репо.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 20:17
zzzzzz
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Додано: Чет 05 кві, 2018 22:02
На зборах Донецьккоксу прийняте рішення про самоліквідацію.
Пiсля задоволення вимог кредиторiв у емiтента може залишитися
активiв вартiстю 68 182 тис. грн. для розподiлу мiж акцiонерами (авт. 0,2737 грн на акцію), проте остаточка сума, яка може бути розподiлена мiж акцiонерами буде встановлена Лiквiдатором пiсля задоволення всiх можливих вимог кредиторiв. https://smida.gov.ua/user_files/286934/2718/29.03.2018_
Повідомлення%20про%20прийняття%20рішення%20про%20ліквідацію.pdf
Serhij
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