Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 05 кві, 2018 16:48
zzzzzz Майже 7,1 млн - це репо.
Філ
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Додано: Чет 05 кві, 2018 20:17
zzzzzz
Комплаенс, Комплаенс ...
Денежно-стирательная машинка работая
St/2
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Додано: Чет 05 кві, 2018 22:02
На зборах Донецьккоксу прийняте рішення про самоліквідацію.
Пiсля задоволення вимог кредиторiв у емiтента може залишитися
активiв вартiстю 68 182 тис. грн. для розподiлу мiж акцiонерами (авт. 0,2737 грн на акцію), проте остаточка сума, яка може бути розподiлена мiж акцiонерами буде встановлена Лiквiдатором пiсля задоволення всiх можливих вимог кредиторiв. https://smida.gov.ua/user_files/286934/2718/29.03.2018_
Повідомлення%20про%20прийняття%20рішення%20про%20ліквідацію.pdf
Serhij
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:32
Коллеги, кто поехал на собрание ZHEN, отпишитесь, пожалуйста, про решение про дивы
Baron Pampa
Повідомлень: 317
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:46
ну что, опять на 130?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:49
Yuri_T написав:
ну что, опять на 130?
спочатку на 125, от тільки на чому?
ось так :(
d_12
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:14
d_12
на покупках?
Andrew2
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:30
Andrew2 написав: d_12
на покупках?
Под продажи?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:36
коллеги, что за движ в YASK ???
Мечтательный бычок
Повідомлень: 514
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:36
Investor_33 сайз был взят крупный в районе 100. х.з че они собираются с ним делать, может убытки распределять. главное движ
Andrew2
Повідомлень: 979
З нами з: 30.06.15
Подякував: 226 раз.
Подякували: 201 раз.
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