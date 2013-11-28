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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1939194019411942>

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.2 5 26
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
23%
6
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
8%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
12%
3
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
23%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
8%
2
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
27%
7
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:48

zzzzzz Майже 7,1 млн - це репо.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:17

zzzzzz
Комплаенс, Комплаенс ...
Денежно-стирательная машинка работая ;)
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:02

DKOK

На зборах Донецьккоксу прийняте рішення про самоліквідацію.
Пiсля задоволення вимог кредиторiв у емiтента може залишитися
активiв вартiстю 68 182 тис. грн. для розподiлу мiж акцiонерами (авт. 0,2737 грн на акцію), проте остаточка сума, яка може бути розподiлена мiж акцiонерами буде встановлена Лiквiдатором пiсля задоволення всiх можливих вимог кредиторiв.

https://smida.gov.ua/user_files/286934/2718/29.03.2018_Повідомлення%20про%20прийняття%20рішення%20про%20ліквідацію.pdf
Serhij
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:32

ZHEN

Коллеги, кто поехал на собрание ZHEN, отпишитесь, пожалуйста, про решение про дивы
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:46

ну что, опять на 130? :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:49

  Yuri_T написав:ну что, опять на 130? :D


спочатку на 125, от тільки на чому?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:14

d_12 на покупках? :roll:
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:30

  Andrew2 написав:d_12 на покупках? :roll:

Под продажи? :roll:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:36

Re: Идеи: портфель

коллеги, что за движ в YASK ???
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:36

Investor_33 сайз был взят крупный в районе 100. х.з че они собираются с ним делать, может убытки распределять. главное движ
Andrew2
 
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