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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:39
Re: Идеи: портфель
"в районе 100"? что за циферь такая? ))
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:41
НБУ второй день подряд берет по $50 млн на межбанке. Объемы неплохие идут. Что за движ? сезонный фактор типа?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:51
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