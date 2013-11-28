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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1939194019411942

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.2 5 26
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
23%
6
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
8%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
12%
3
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
23%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
8%
2
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
27%
7
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:39

Re: Идеи: портфель

"в районе 100"? что за циферь такая? ))
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:41

НБУ второй день подряд берет по $50 млн на межбанке. Объемы неплохие идут. Что за движ? сезонный фактор типа?
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:51

  Мечтательный бычок написав:"в районе 100"? что за циферь такая? ))

сколько там?
Аспирант1
 
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