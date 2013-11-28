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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:39
"в районе 100"? что за циферь такая? ))
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Мечтательный бычок
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:41
НБУ второй день подряд берет по $50 млн на межбанке. Объемы неплохие идут. Что за движ? сезонный фактор типа?
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Andrew2
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:51
Мечтательный бычок написав:
"в районе 100"? что за циферь такая? ))
сколько там?
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Аспирант1
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:59
Andrew2 написав:
НБУ второй день подряд берет по $50 млн на межбанке. Объемы неплохие идут. Что за движ? сезонный фактор типа?
Сичень -Лютый 2018
Баланс товарів та послуг -1 100
Прямі інвестиції (сальдо) -191
Портфельні інвестиції (сальдо) -318
Общий баланс не в глубоком минусе за счет переказив заробитчан
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St/2
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:11
St/2
по инвестициям печаль
заробитчане главные инвесторы.
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Andrew2
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:17
Andrew2
так а куда?
в повсеместный рейдерский беспредел?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:08
Yuri_T
Не ну ты знаешь куда
8% в долларе тоже деньги...
P.S. можно и 100%, плюс эпиляция бесплатно))
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St/2
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