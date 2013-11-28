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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1939194019411942

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.3 5 28
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
21%
6
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
7%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
14%
4
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
21%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
11%
3
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
25%
7
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:39

Re: Идеи: портфель

"в районе 100"? что за циферь такая? ))
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:41

НБУ второй день подряд берет по $50 млн на межбанке. Объемы неплохие идут. Что за движ? сезонный фактор типа?
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:51

  Мечтательный бычок написав:"в районе 100"? что за циферь такая? ))

сколько там?
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:59

  Andrew2 написав:НБУ второй день подряд берет по $50 млн на межбанке. Объемы неплохие идут. Что за движ? сезонный фактор типа?


Сичень -Лютый 2018
Баланс товарів та послуг -1 100
Прямі інвестиції (сальдо) -191
Портфельні інвестиції (сальдо) -318

Общий баланс не в глубоком минусе за счет переказив заробитчан
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:11

St/2 по инвестициям печаль :| заробитчане главные инвесторы.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:17

Andrew2
так а куда?
в повсеместный рейдерский беспредел?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:08

Yuri_T
Не ну ты знаешь куда ;)

8% в долларе тоже деньги...

P.S. можно и 100%, плюс эпиляция бесплатно))
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 06:50

Вчерашний санкционный список оказался очень сильным ударом для рашистких олигархов.Никто даже не предлагал что удар будет настолько сильным. Все предыдущие санкции были намного слабее новых.

Вот краткий обзор рашисткой прессы с глубоким анализом последствий.

Санкции США обрушили стоимость компаний Дерипаски на $2,9 млрд за три часа
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sa ... 1020693098



Удар ниже листинга - США включают максимально жесткий санкционный режим

Действовавший до сих пор в экономической сфере санкционный режим с годами "устоялся": в "черном списке" люди, компании и банки, которых США считают близкими к президенту Владимиру Путину и так или иначе "политически токсичными", под секторальными санкциями (нельзя занимать и размещать акции за рубежом) - госбанки и госкомпании. Еще есть санкции технологические, бьющие по добыче на шельфе. Со всей этой суммой ограничений постепенно научились жить.

В январе Минфин США, в соответствии с требованиями принятого в прошлом году санкционного закона CАATSA, опубликовал так называемый "кремлевский список". В части крупного бизнеса был применен до изумления простой подход: была перепечатана российская часть глобального списка миллиардеров журнала Forbes (без ряда напрашивавшихся исключений). Выглядело это намеренной профанацией, адресованной навязавшим Трампу санкционный закон оппонентам.

Генератор случайных олигархов

Спустя пару месяцев "безобидная профанация" обернулась масштабной карательной акцией. Впервые в "черном списке" оказались "старые" олигархи, заложившие основы своего состояния в 1990-е годы, задолго до прихода к власти нынешнего президента. В SDN List, попадание в который означает заморозку всех активов и запрет транзакций в США, включены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, давний партнер Алишера Усманова, а ныне депутат Госдумы Андрей Скоч.

Пугающе выглядит не только сам этот внушительный список, сколько довольно неожиданные комментарии к нему и своеобразная логика, или, если посмотреть с другой стороны - ее отсутствие. Некоторые мотивировки выглядят нарочито "взятыми с потолка": чтобы остальные фигуранты "кремлевского списка" понимали, что в следующий раз при жеребьевке могут вытянуть шар с их фамилиями.

http://www.interfax.ru/business/607347
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 10:24

Re: Идеи: портфель

https://petition.president.gov.ua/petition/44116 Создана петиция по сквиз-ауту.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 16:01

Министерство финансов США обязало американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 российских компаний, в отношении которых в пятницу были введены санкции.


До 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные со всеми 12 компаниями, говорится в заявлении, распространенном в пятницу управлением по контролю над иностранными активами минфина.

Инвесторам из США "необходимо до 7 мая 2018 года избавиться путем продажи или переуступки права неамериканским физическим и юридическим лицам от акций и других активов группы En+, "Группы ГАЗ" и Объединенной компании "Русал", отметило управление. Минфин также обязал этих инвесторов в течение 10 рабочих дней после 7 мая представить детальный отчет, какие конкретно акции кому и когда проданы.

Американским физическим и юридическим лицам "необходимо до 5 июня 2018 свернуть операции, контракты или какие-либо другие соглашения, в том числе касающиеся импорта товаров, услуг или технологий в США", с подпавшими под санкции 12 компаниями, а также "с другими юридическими лицами, 50%-ная доля в которых прямо или опосредованно принадлежит этим 12 компаниям", добавило управление.

В заявлении указаны агрохолдинг "Кубань", "Базовый элемент", B-Finance, группа En+, "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", "Газпром бурение", "Ладога менеджмент", NPV Engineering, "Ренова", "Русские машины", Объединенная компания "Русал". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3060127
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