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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 08 кві, 2018 10:49
С Пасхой всех ! Здоровья и счастья !
поднимаясь по дереву жизни,обходи сук и не слушай дятлов ©
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ChuLock
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