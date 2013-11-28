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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.2 5 30
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
23%
7
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
7%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
13%
4
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
20%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
13%
4
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
23%
7
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 10:49

Re: Идеи: портфель

С Пасхой всех ! Здоровья и счастья !
поднимаясь по дереву жизни,обходи сук и не слушай дятлов ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:44

В рашке по били яйца
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St/2
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 14:21

РТС - 11% :lol: :lol: :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 14:59

zzzzzz
Сбер -17%
Аваль опять самый дорогой банк в Европе.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 15:29

Заливистый смех искандеров
И Тополь угроз не боится
Но кто это тихо крадется?
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