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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 08 кві, 2018 10:49
С Пасхой всех ! Здоровья и счастья !
поднимаясь по дереву жизни,обходи сук и не слушай дятлов ©
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ChuLock
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Додано: Пон 09 кві, 2018 14:21
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 09 кві, 2018 14:59
zzzzzz
Сбер -17%
Аваль опять самый дорогой банк в Европе.
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St/2
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- Подякував: 655 раз.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 15:29
Заливистый смех искандеров
И Тополь угроз не боится
Но кто это тихо крадется?
Писец
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Dimar
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