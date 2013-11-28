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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 кві, 2018 09:56
Дватцаточка взята... Неплохо
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Dimar
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:07
Andrew2 написав:
zzzzzz написав:
Рубль с утра пошел сыпаться уже 3% обвал )
У Раши огромный положительный торговый баланс. Дешевый рубль его только увеличивает. не думаю что это надолго, если не введут какие-то более серьезные санкции связанные с нефтянкой.
Ага, и треть ОФЗ в руках нерезидентов, которые сейчас начнут продавать ОФЗ т.к. закончился период кери-трейда , доходность в 7% не покрывает валютные риски
Всего ОФЗ на 1 февраля 6,7 трлн.руб на руках у нерезов 2,2 трлн ( 34 % )
Это 35 млрд дол на руках у нерезов
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:09
zzzzzz что такое 35 ярдов, если у них валютных резервов почти на полтриллиона. центробанк выкупит или госбанки заставят, если нужно будет.
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Andrew2
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:11
Andrew2 написав:zzzzzz
что такое 35 ярдов, если у них валютных резервов почти на полтриллиона. центробанк выкупит или госбанки заставят, если нужно будет.
Там из заявленных 450 млрд ЗВР , хорошо если половина на самом деле есть.
Почитайте из чего состоит ФНБ , там всякий мусор на балансе
Рисков для финансовой системы из-за введения санкций нет, поддержка со стороны ЦБ не требуется. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Биржевом Форуме-2018.
- в переводе это означает - ДЕНЕГ НЕТ
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