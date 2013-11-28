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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.1 5 31
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
26%
8
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
6%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
13%
4
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
19%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
13%
4
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
23%
7
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:56

CEEN

Дватцаточка взята... Неплохо :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:07

  Andrew2 написав:
  zzzzzz написав:Рубль с утра пошел сыпаться уже 3% обвал )

У Раши огромный положительный торговый баланс. Дешевый рубль его только увеличивает. не думаю что это надолго, если не введут какие-то более серьезные санкции связанные с нефтянкой.


Ага, и треть ОФЗ в руках нерезидентов, которые сейчас начнут продавать ОФЗ т.к. закончился период кери-трейда , доходность в 7% не покрывает валютные риски

Всего ОФЗ на 1 февраля 6,7 трлн.руб на руках у нерезов 2,2 трлн ( 34 % )
Это 35 млрд дол на руках у нерезов
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:09

zzzzzz что такое 35 ярдов, если у них валютных резервов почти на полтриллиона. центробанк выкупит или госбанки заставят, если нужно будет.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:11

  Andrew2 написав:zzzzzz что такое 35 ярдов, если у них валютных резервов почти на полтриллиона. центробанк выкупит или госбанки заставят, если нужно будет.



Там из заявленных 450 млрд ЗВР , хорошо если половина на самом деле есть.
Почитайте из чего состоит ФНБ , там всякий мусор на балансе
Рисков для финансовой системы из-за введения санкций нет, поддержка со стороны ЦБ не требуется. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Биржевом Форуме-2018.
- в переводе это означает - ДЕНЕГ НЕТ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:30

zzzzzz
Сейчас плечевики кроются, и самые нервные инвестора.

Даже если введут, то по аналогии с Русалом, будет 1-3 мес для выхода.
ЦБ РФ, точно выкупит.

Главное, что на новые уже не будет спроса со стороны нерезов, а это куда проблемнее чем просто выкуп 35 ярдов.

Опять же в трежерях 90 ярдов. Зная любовь русских к лихим постипкам, на зло госдепу продадут трежеря и выкупят офз и сбер.
Правда как жить потом, будут думать потом))
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:33

  St/2 написав:zzzzzz
Даже если введут, то по аналогии с Русалом, будет 1-3 мес для выхода.
ЦБ РФ, точно выкупит.

Что введут ?
Что ЦБ РФ выкупит ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:47

  Andrew2 написав:zzzzzz что такое 35 ярдов, если у них валютных резервов почти на полтриллиона. центробанк выкупит или госбанки заставят, если нужно будет.



Важно ведь не просто выйти, а не потерять на курсе, а курс им никто не гарантирует :mrgreen: .
Нерезы попали однозначно и в акциях (и на падении акций и на падении рубля) и в ОФЗ, ну пусть знают
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:58

  zzzzzz написав:
  St/2 написав:zzzzzz
Даже если введут, то по аналогии с Русалом, будет 1-3 мес для выхода.
ЦБ РФ, точно выкупит.

Что введут ?
Что ЦБ РФ выкупит ?

Я слабо верю в понятие Нерез для стран СНГ.

Даже укр инвестора смотрят на мировом рынке на еврооблигации Украины, СКМ и на акции МХП.
Думаю в раше подавляющее большинство нерезов это русский офшор. Есть процент глобальных фондов которые несколько % вкладывают во все страны. Вот они и уйдут.

Так что ЦБ ставку подымет, возможно сделают хитрое репо, когда Сбер сможет закладывать валютные ОФЗ и иметь на этом арбитраже 2%. По факту купит банк, по сути профинансирует ЦБ.

В любом случае, дорога рашке в ад, но не так быстро как сейчас кажется и нам бы хотелось))
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:02

  Камикадзе написав:
  Andrew2 написав:zzzzzz что такое 35 ярдов, если у них валютных резервов почти на полтриллиона. центробанк выкупит или госбанки заставят, если нужно будет.



Важно ведь не просто выйти, а не потерять на курсе, а курс им никто не гарантирует :mrgreen: .
Нерезы попали однозначно и в акциях (и на падении акций и на падении рубля) и в ОФЗ, ну пусть знают

Покупка актива без хеджа это критинизм. Форвард на рубль неделю назад стоял 4,2% годовых. Кто не заплатил эти 4% тот сейчас хлебает просадку ведром.
Рублевый ММВБ потерял за неделю на сейчас 6%, что вполне приемлемо.

Вот наши "инвестора" в ОВГЗ лезут. А там и -50% получить не проблема (и это в гривне), в 2014 было.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:18

Сегодня появились слухи, что в Конгресс США все-таки внесли вопрос на полный запрет покупки нового суверенного долга России

на 1 марта суверенный долг рашки 50 ярдов зелени
Живите своим умом!
zzzzzz
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