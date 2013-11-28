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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 кві, 2018 09:56
CEEN
Дватцаточка взята... Неплохо
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:07
Ага, и треть ОФЗ в руках нерезидентов, которые сейчас начнут продавать ОФЗ т.к. закончился период кери-трейда , доходность в 7% не покрывает валютные риски
Всего ОФЗ на 1 февраля 6,7 трлн.руб на руках у нерезов 2,2 трлн ( 34 % )
Это 35 млрд дол на руках у нерезов
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:09
zzzzzz что такое 35 ярдов, если у них валютных резервов почти на полтриллиона. центробанк выкупит или госбанки заставят, если нужно будет.
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:11
Там из заявленных 450 млрд ЗВР , хорошо если половина на самом деле есть.
Почитайте из чего состоит ФНБ , там всякий мусор на балансе
- в переводе это означает - ДЕНЕГ НЕТ
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:30
zzzzzz
Сейчас плечевики кроются, и самые нервные инвестора.
Даже если введут, то по аналогии с Русалом, будет 1-3 мес для выхода.
ЦБ РФ, точно выкупит.
Главное, что на новые уже не будет спроса со стороны нерезов, а это куда проблемнее чем просто выкуп 35 ярдов.
Опять же в трежерях 90 ярдов. Зная любовь русских к лихим постипкам, на зло госдепу продадут трежеря и выкупят офз и сбер.
Правда как жить потом, будут думать потом))
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:33
Что введут ?
Что ЦБ РФ выкупит ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:47
Важно ведь не просто выйти, а не потерять на курсе, а курс им никто не гарантирует .
Нерезы попали однозначно и в акциях (и на падении акций и на падении рубля) и в ОФЗ, ну пусть знают
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:58
Я слабо верю в понятие Нерез для стран СНГ.
Даже укр инвестора смотрят на мировом рынке на еврооблигации Украины, СКМ и на акции МХП.
Думаю в раше подавляющее большинство нерезов это русский офшор. Есть процент глобальных фондов которые несколько % вкладывают во все страны. Вот они и уйдут.
Так что ЦБ ставку подымет, возможно сделают хитрое репо, когда Сбер сможет закладывать валютные ОФЗ и иметь на этом арбитраже 2%. По факту купит банк, по сути профинансирует ЦБ.
В любом случае, дорога рашке в ад, но не так быстро как сейчас кажется и нам бы хотелось))
Додано: Вів 10 кві, 2018 11:02
Покупка актива без хеджа это критинизм. Форвард на рубль неделю назад стоял 4,2% годовых. Кто не заплатил эти 4% тот сейчас хлебает просадку ведром.
Рублевый ММВБ потерял за неделю на сейчас 6%, что вполне приемлемо.
Вот наши "инвестора" в ОВГЗ лезут. А там и -50% получить не проблема (и это в гривне), в 2014 было.
Додано: Вів 10 кві, 2018 11:18
Сегодня появились слухи, что в Конгресс США все-таки внесли вопрос на полный запрет покупки нового суверенного долга России
на 1 марта суверенный долг рашки 50 ярдов зелени
Живите своим умом!
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