Investor_33 написав:Вопрос к знающим. Как происходит бай-бек (в данном случае интересует аваль, если надумает менять тип общества)? Если можно по пунктам: что делать на собрании, после него и можно ли будет отказаться от выкупа (если проголосовал против смены) и в какие сроки. Достаточно ли обычной доверенности от нотариуса(не буду в Украине 27-го)? Можно в личку, спасибо!
1. Идем на собрание 27 апреля и голосуем против 7 пункта 2. Эмитент в течении 5 рабочих дней после ОСА обозначает сроки и цену выкупа 3. Подаем письменную вымогу эмитенту в течении 30 дней после собрания, прикладываем довидку от хранителя о наличии акции по состоянию на день подачи вымоги 4. Эмитент высылает драфт договора о выкупе 5. Подписываем договор с эмитентом 6. Подаем распоряжение хранителю списать акции на основании договора выкупа
По 6 пункту консультировался с Драгоном - необходимо только личное присутствие, удаленно или через квик подать нельзя. Но можно оформить доверенность.
Если вымогу не подаем - то с акциями, соответственно, ничего не происходит. Это право акционера, а не сквиз-аут.
Законодательная база: 68 и 69 статьи ЗУ Об акционерных обществах.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides) "Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Філ написав:Є бажання в друга вкласти відносно невелику суму вільних гривень на термін орієнтовно до 6-9 місяців в українські акції (овдп вже є). Які акції порекомендувати (щось тяжко самому радити другові)?
Ничего. Уже поздно. Риск-доходность для свежих денег не привлекательна.
Лучше купить доллар сейчас.
Ну и уж если сильно припечет, то дождаться годовой отчет жижы и по результатам, возможно, вшортить на всю котлету
“The wisest men follow their own direction” (Euripides) "Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich Спасибо! Уточните, можно таким образом продать часть акций или только все что есть на день среза?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
ПАО "Укрнафта" обратилось в Хозяйственный суд Киева с требованием к НАК "Нафтогаз Украины" вернуть 8,039 млрд куб. м газа, которые были добыты ею в 2007-2011 годах. Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.
Соответствующий иск был зарегистрирован 30 марта, слушания по делу назначены на 17 апреля.
Этот иск подан в придачу к ранее заявленным 2 млрд куб. м добычи 2006 г., по которым суд вынес положительное для "Укрнафты" решение еще в начале 2011 г. Общий неурегулированный объем газа составляет 10,1 млрд куб. м и признается обеими компаниями.
Он был добыт "Укрнафтой" в 2006-2011 гг. и по действующему на тот момент законодательству направлялся "Нафтогазом" для нужд населения. В 2006-2007 гг. цена, по которой "Нафтогаз" обязан был выкупать газ "Укрнафты" на государственном уровне не регулировалась, а с 2008 г. по 2014 г. ее устанавливала Национальная комиссия госрегулирования энергетики (НКРЭКУ).
Продажа газа в период с 2006 по 2011 г не оформлялась, поскольку "Укрнафта" отказывалась подписывать акты по цене НКРЭКУ, считая ее заниженной и оспаривая в суде.
"Нафтогаз" признает обязательства перед "Укрнафтой" по 10,1 млрд куб. м газа и оценивает их в 3,753 млрд грн, то есть по действовавшим на тот момент ценам НКРЭ.