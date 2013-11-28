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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1944194519461947>

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.2 5 33
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
24%
8
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
6%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
12%
4
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
18%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
15%
5
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
24%
8
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:49

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Я бы после отсечек входил

Почему тогда не выходите что бы зайти после отсечек?)

Я частично вышел в ОВГЗ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:30

А що таке з турбоатомом?
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:43

  Investor_33 написав:Вопрос к знающим.
Как происходит бай-бек (в данном случае интересует аваль, если надумает менять тип общества)? Если можно по пунктам: что делать на собрании, после него и можно ли будет отказаться от выкупа (если проголосовал против смены) и в какие сроки. Достаточно ли обычной доверенности от нотариуса(не буду в Украине 27-го)? Можно в личку, спасибо!


1. Идем на собрание 27 апреля и голосуем против 7 пункта
2. Эмитент в течении 5 рабочих дней после ОСА обозначает сроки и цену выкупа
3. Подаем письменную вымогу эмитенту в течении 30 дней после собрания, прикладываем довидку от хранителя о наличии акции по состоянию на день подачи вымоги
4. Эмитент высылает драфт договора о выкупе
5. Подписываем договор с эмитентом
6. Подаем распоряжение хранителю списать акции на основании договора выкупа

По 6 пункту консультировался с Драгоном - необходимо только личное присутствие, удаленно или через квик подать нельзя. Но можно оформить доверенность.

Если вымогу не подаем - то с акциями, соответственно, ничего не происходит. Это право акционера, а не сквиз-аут.

Законодательная база: 68 и 69 статьи ЗУ Об акционерных обществах.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:46

  Філ написав:Є бажання в друга вкласти відносно невелику суму вільних гривень на термін орієнтовно до 6-9 місяців в українські акції (овдп вже є). Які акції порекомендувати (щось тяжко самому радити другові)?

Ничего. Уже поздно. Риск-доходность для свежих денег не привлекательна.

Лучше купить доллар сейчас.

Ну и уж если сильно припечет, то дождаться годовой отчет жижы и по результатам, возможно, вшортить на всю котлету :mrgreen:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:07

rusich
Спасибо!
Уточните, можно таким образом продать часть акций или только все что есть на день среза?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:21

Беня завалит исками кого угодно :mrgreen: :mrgreen:

ПАО "Укрнафта" обратилось в Хозяйственный суд Киева с требованием к НАК "Нафтогаз Украины" вернуть 8,039 млрд куб. м газа, которые были добыты ею в 2007-2011 годах.
Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

Соответствующий иск был зарегистрирован 30 марта, слушания по делу назначены на 17 апреля.

Этот иск подан в придачу к ранее заявленным 2 млрд куб. м добычи 2006 г., по которым суд вынес положительное для "Укрнафты" решение еще в начале 2011 г. Общий неурегулированный объем газа составляет 10,1 млрд куб. м и признается обеими компаниями.

Он был добыт "Укрнафтой" в 2006-2011 гг. и по действующему на тот момент законодательству направлялся "Нафтогазом" для нужд населения. В 2006-2007 гг. цена, по которой "Нафтогаз" обязан был выкупать газ "Укрнафты" на государственном уровне не регулировалась, а с 2008 г. по 2014 г. ее устанавливала Национальная комиссия госрегулирования энергетики (НКРЭКУ).

Продажа газа в период с 2006 по 2011 г не оформлялась, поскольку "Укрнафта" отказывалась подписывать акты по цене НКРЭКУ, считая ее заниженной и оспаривая в суде.

"Нафтогаз" признает обязательства перед "Укрнафтой" по 10,1 млрд куб. м газа и оценивает их в 3,753 млрд грн, то есть по действовавшим на тот момент ценам НКРЭ.

"Укрнафта" требует физически передать ей в распоряжение этот объем газа и оценивает его по текущей рыночной стоимости. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3060667
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:23

  Investor_33 написав:rusich
Спасибо!
Уточните, можно таким образом продать часть акций или только все что есть на день среза?

Процесс оформляется в виде договора, а это значит можно договариваться ;)
Единственное, я не уверен, что другая договорная сторона на это согласится, но кто знает.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:25

  Investor_33 написав:Уточните, можно таким образом продать часть акций или только все что есть на день среза?

Як я зрозумів закон (2 роки тому) - можна частину, але на практиці у різних підприємствах по різному. Як по Бабі Валі - не знаю
Serhij
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:30

  rusich написав:
  Investor_33 написав:rusich
Спасибо!
Уточните, можно таким образом продать часть акций или только все что есть на день среза?

Процесс оформляется в виде договора, а это значит можно договариваться ;)
Единственное, я не уверен, что другая договорная сторона на это согласится, но кто знает.

Спасибо, понял.
Дождёмся финреза по 1кв может там вопрос и сам отпадёт...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:03

Интересный вынос в Турбоатоме , может опять решили ТАТМ выставить на приватизацию :D
Живите своим умом!
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