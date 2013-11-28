ПАО "Укрнафта" обратилось в Хозяйственный суд Киева с требованием к НАК "Нафтогаз Украины" вернуть 8,039 млрд куб. м газа, которые были добыты ею в 2007-2011 годах.Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.Соответствующий иск был зарегистрирован 30 марта, слушания по делу назначены на 17 апреля.Этот иск подан в придачу к ранее заявленным 2 млрд куб. м добычи 2006 г., по которым суд вынес положительное для "Укрнафты" решение еще в начале 2011 г. Общий неурегулированный объем газа составляет 10,1 млрд куб. м и признается обеими компаниями.Он был добыт "Укрнафтой" в 2006-2011 гг. и по действующему на тот момент законодательству направлялся "Нафтогазом" для нужд населения. В 2006-2007 гг. цена, по которой "Нафтогаз" обязан был выкупать газ "Укрнафты" на государственном уровне не регулировалась, а с 2008 г. по 2014 г. ее устанавливала Национальная комиссия госрегулирования энергетики (НКРЭКУ).Продажа газа в период с 2006 по 2011 г не оформлялась, поскольку "Укрнафта" отказывалась подписывать акты по цене НКРЭКУ, считая ее заниженной и оспаривая в суде."Нафтогаз" признает обязательства перед "Укрнафтой" по 10,1 млрд куб. м газа и оценивает их в 3,753 млрд грн, то есть по действовавшим на тот момент ценам НКРЭ."Укрнафта" требует физически передать ей в распоряжение этот объем газа и оценивает его по текущей рыночной стоимости. Источник: