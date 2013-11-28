По самым лучшим ценам начинают заходить нерезы
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 кві, 2018 16:20
Додано: Сер 11 кві, 2018 16:40
Філ Не знаю что касается конкретно ТАТМ, но знаю что интерес к папиру оживает и понемногу нерезы покупают. Сайзы впрочем пока небольшие, рынок тонкий очень.
Додано: Сер 11 кві, 2018 16:50
Andrew2 І що може зацікавити нерезидентів на УБ? Крім центру (приватизація) нічого більше не спадає на думку. Які ще ідеї у нас можуть цікавити їх?
Додано: Сер 11 кві, 2018 16:55
Філ как всегда мотор-центр-аваль. может что-то еще, х.з. ТАТМ в принципе может их заинтересовать. Не самое большое г на рынке. хотя объемы там конечно никакующие.
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