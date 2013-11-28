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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1944194519461947

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.2 5 33
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
24%
8
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
6%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
12%
4
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
18%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
15%
5
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
24%
8
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:20

  zzzzzz написав:Интересный вынос в Турбоатоме , может опять решили ТАТМ выставить на приватизацию :D

По самым лучшим ценам начинают заходить нерезы :roll:
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:30

Andrew2 По чому визначаємо, що це саме вони?
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:40

Філ Не знаю что касается конкретно ТАТМ, но знаю что интерес к папиру оживает и понемногу нерезы покупают. Сайзы впрочем пока небольшие, рынок тонкий очень.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:50

Andrew2 І що може зацікавити нерезидентів на УБ? Крім центру (приватизація) нічого більше не спадає на думку. Які ще ідеї у нас можуть цікавити їх?
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:55

Філ как всегда мотор-центр-аваль. может что-то еще, х.з. ТАТМ в принципе может их заинтересовать. Не самое большое г на рынке. хотя объемы там конечно никакующие.
Andrew2
 
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