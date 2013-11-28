По самым лучшим ценам начинают заходить нерезы
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 кві, 2018 16:20
Додано: Сер 11 кві, 2018 16:40
Філ Не знаю что касается конкретно ТАТМ, но знаю что интерес к папиру оживает и понемногу нерезы покупают. Сайзы впрочем пока небольшие, рынок тонкий очень.
Додано: Сер 11 кві, 2018 16:50
Andrew2 І що може зацікавити нерезидентів на УБ? Крім центру (приватизація) нічого більше не спадає на думку. Які ще ідеї у нас можуть цікавити їх?
Додано: Сер 11 кві, 2018 16:55
Філ как всегда мотор-центр-аваль. может что-то еще, х.з. ТАТМ в принципе может их заинтересовать. Не самое большое г на рынке. хотя объемы там конечно никакующие.
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:59
Екзотика
HMBZ
15.1. Нерозподілений прибуток Товариства у сумі 578 млн.
724 тис. грн. розподілити наступним чином:
на виплату частини прибутку (дивідендів) у сумі 500
млн. грн.;
на розвиток виробничих потужностей Товариства у
сумі 78 млн. 724 тис. грн.
* Пропозиції до проекту порядку денного разом з проектами рішень, що внесені акціонером
Висоцьким Г.Г., який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Додано: Сер 11 кві, 2018 20:52
Brent уже 72 бакса Какими же надо было быть оленями, чтобы так угробить госдобычу. Интересно посмотреть, что у них по инвестициям за первый квартал. Имхо, 3 ярда там не будет, судя по тому что они анонсировали только 4 новых скважины в этом году, а приват продолжает безнаказанно доить. Падение добычи продолжится.
Додано: Сер 11 кві, 2018 21:31
Andrew2
Вата на форумах плюется, что народное достояние распродают.
А мы что не добываем, читай сберегаем для будущих поколений!
Этим людям не угодить))
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