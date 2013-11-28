Когда закончится текущее ослабление бакса, там уже не важно будет, какая ставка.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 12 кві, 2018 09:03
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:09
Подскажите, когда набсовет в центре? Мы за ранее знаем об дате отсечки по двд?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:24
Investor_33
в танке главное сами знаете что
не нужно нервничать, дату узнаем.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:41
Yuri_T
Тут больше спортивный интерес
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:49
Investor_33
а выглядит, как будто вы уже завибрировали
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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