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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1945194619471948

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.2 5 33
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
24%
8
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
6%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
12%
4
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
18%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
15%
5
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
24%
8
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:03

  St/2 написав:zzzzzz всё выше и выше и выше...
Убьем реальную экономику, чтобы не мучалась)))

Когда закончится текущее ослабление бакса, там уже не важно будет, какая ставка.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:34

Мотор похоже на 6000 собрался
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:35

zzzzzz Скоріше хтось мін лотами хоче пересунути цінники
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:43

Taras Rudko

УБ какбы намекает , цель 2000 :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:09

Подскажите, когда набсовет в центре? Мы за ранее знаем об дате отсечки по двд?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:24

Investor_33
в танке главное сами знаете что :)
не нужно нервничать, дату узнаем.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:41

Yuri_T
Тут больше спортивный интерес :mrgreen:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:49

Investor_33
а выглядит, как будто вы уже завибрировали :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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