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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:18
Serhiy_Y
Красава, я брал по 4,5 - 5000 , потом еще 500 по 6,975
Продал по 10,20 примерно 2/3
1/3 держу
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 12 кві, 2018 11:29
zzzzzz там по проекту не все расспределяют - подожду двд и сквиза, секономлю на налогах и, думаю, больше заработаю)
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Serhiy_Y
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Додано: Чет 12 кві, 2018 11:32
Вчера по ближнему фьючу на УБ на выносе удвоили кол-во открытых позиций с 166 до 312
цикаво
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 12 кві, 2018 11:37
zzzzzz написав:Serhiy_Y
Красава, я брал по 4,5 - 5000 , потом еще 500 по 6,975
Продал по 10,20 примерно 2/3
1/3 держу
брав по 3.8 в середньому, 1/3 продав по 9.5-9.7, решту тримаю
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Taras Rudko
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Додано: Чет 12 кві, 2018 11:53
дивуюсь вашій витримці) і вірі в рижого, я продав все в діапазоні 10-10,40.
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Філ
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:12
Філ у меня с Ахметовым все в + пока)
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Serhiy_Y
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:14
Serhiy_Y
Майже як в Петра Олексійовича
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Філ
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:20
Філ порядок цифр не тот, к сожалению
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Serhiy_Y
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