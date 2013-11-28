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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1946194719481949

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.2 5 33
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
24%
8
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
6%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
12%
4
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
18%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
15%
5
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
24%
8
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:18

Serhiy_Y
Красава, я брал по 4,5 - 5000 , потом еще 500 по 6,975
Продал по 10,20 примерно 2/3
1/3 держу
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26885
З нами з: 03.10.11
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Подякували: 3663 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:29

zzzzzz там по проекту не все расспределяют - подожду двд и сквиза, секономлю на налогах и, думаю, больше заработаю)
Serhiy_Y
 
Повідомлень: 139
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Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:32

Вчера по ближнему фьючу на УБ на выносе удвоили кол-во открытых позиций с 166 до 312
цикаво
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26885
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2596 раз.
Подякували: 3663 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:37

  zzzzzz написав:Serhiy_Y
Красава, я брал по 4,5 - 5000 , потом еще 500 по 6,975
Продал по 10,20 примерно 2/3
1/3 держу


брав по 3.8 в середньому, 1/3 продав по 9.5-9.7, решту тримаю
Taras Rudko
 
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Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:53

дивуюсь вашій витримці) і вірі в рижого, я продав все в діапазоні 10-10,40.
Філ
 
Повідомлень: 1545
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:12

Філ у меня с Ахметовым все в + пока)
Serhiy_Y
 
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Подякував: 8 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:14

Serhiy_Y Майже як в Петра Олексійовича :)
Філ
 
Повідомлень: 1545
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1048 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:20

Філ порядок цифр не тот, к сожалению
Serhiy_Y
 
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Подякували: 31 раз.
 
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