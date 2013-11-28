Украина за первый квартал снизила добычу нефти и конденсата

В первом квартале добыча нефти и газового конденсата в Украине снизилась на 2,2% до 537,1 тыс. т, по отношению к аналогичному периоду прошлого года (549,2 тыс. т), свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.



Доля "Укрнафты" в добыче в общегосударственной добыче жидких углеводородов в I квартале снизилась с 66,5% до 65,8%. Эта компания за первые три месяца этого года снизила добычу на 3,3% до 353,2 тыс. т.







Такое же снижение по нефти и конденсату продемонстрировала "Укргаздобыча", добыв 116,8 тыс. т против 120,4 тыс. т в І квартале 2017 г.



Частные компании увеличили производство на 6,1% до 67,1 тыс. т. На первое место по добыче нефти и газа среди частных компаний вышло ЧАО "Укрнефтебурение", оперирующее Сахалинским месторождением. Его добыча выросла на 48% до 15,1 тыс. т.



До этого первую позицию занимала "Нефтегаздобыча" компании ДТЭК. Она в І квартале 2018 г. снизила добычу жидких углеводородов на 11% с 14,2 тыс. т до 12,6 тыс. т. Тройку лидеров замыкает "Эско-Пивнич" (Burisma), увеличив в первом квартале добычу на 20% с 10,3 до 12,3 тыс. т.



В 2017 г. в Украине было добыто 1,442 млн т нефти, что на 9,4% ниже показателя 2016 г. В то же время добыча газового конденсата после многолетнего падения в 2017 г. показала 3,4% роста и составила 656 тыс. т.



В конце 2017 г. парламент снизил ренту на добычу газоконденсата. Решение вступит в силу с 1 января 2019 г. Текущая рента для добычи газового конденсата составляет 45% из залежей до 5 тыс. м, 21% – из залежей свыше 5 тыс. м.