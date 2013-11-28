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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1947194819491950

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.2 5 33
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
24%
8
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
6%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
12%
4
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
18%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
15%
5
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
24%
8
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:51

Украина за первый квартал снизила добычу нефти и конденсата
В первом квартале добыча нефти и газового конденсата в Украине снизилась на 2,2% до 537,1 тыс. т, по отношению к аналогичному периоду прошлого года (549,2 тыс. т), свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.
Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

Доля "Укрнафты" в добыче в общегосударственной добыче жидких углеводородов в I квартале снизилась с 66,5% до 65,8%. Эта компания за первые три месяца этого года снизила добычу на 3,3% до 353,2 тыс. т.



Такое же снижение по нефти и конденсату продемонстрировала "Укргаздобыча", добыв 116,8 тыс. т против 120,4 тыс. т в І квартале 2017 г.

Частные компании увеличили производство на 6,1% до 67,1 тыс. т. На первое место по добыче нефти и газа среди частных компаний вышло ЧАО "Укрнефтебурение", оперирующее Сахалинским месторождением. Его добыча выросла на 48% до 15,1 тыс. т.

До этого первую позицию занимала "Нефтегаздобыча" компании ДТЭК. Она в І квартале 2018 г. снизила добычу жидких углеводородов на 11% с 14,2 тыс. т до 12,6 тыс. т. Тройку лидеров замыкает "Эско-Пивнич" (Burisma), увеличив в первом квартале добычу на 20% с 10,3 до 12,3 тыс. т.

В 2017 г. в Украине было добыто 1,442 млн т нефти, что на 9,4% ниже показателя 2016 г. В то же время добыча газового конденсата после многолетнего падения в 2017 г. показала 3,4% роста и составила 656 тыс. т.

В конце 2017 г. парламент снизил ренту на добычу газоконденсата. Решение вступит в силу с 1 января 2019 г. Текущая рента для добычи газового конденсата составляет 45% из залежей до 5 тыс. м, 21% – из залежей свыше 5 тыс. м.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:06

Помесячная статистика Укрнафты

Январь , падение 2,2% нефть с конденсатом
Февраль , падение 4,2%
Март +6,4%

За 1 квартал падение 3,2%

Данные взяты с сайте Минэнерго
http://www.mev.gov.ua/page/informaciya- ... -kompleksu
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:25

"Интерпайп" поставит "Укрзализныце" ж/д колеса более чем на 295 млн грн

Киев. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп"
(Днепр) выиграла два тендера на поставку ПАО "Укрзализныця" железнодорожных
колес на общую сумму 295 млн 250 тыс. 409,6 грн с НДС.

Согласно тендерной документации, которой располагает агентство
"Интерфакс-Украина", филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская
железная дорога" ("Укрзализныця") выставил на аукцион через систему ProZorro два
лота по закупке 7,314 тыс. и 9,394 тыс. ж/д колес.

Поставки должны быть осуществлены до 31 декабря 2018 года.

В тендерах принимали участие компании ООО "Интерпайп-Украина" и ООО "Фирма
"ИнтерВторПром" (Харьков), реализует продукцию "Интерпайпа".

По итогам состоявшихся 11 апреля текущего года двух тендеров победителем
признано ООО "Интерпайп-Украина", предложившее лучшую цену по поставкам ж/д
колес.

Как сообщалось, ТКК "Интерпайп" по итогам 2017 года увеличила продажи трубной и
железнодорожной продукции в тоннах на 35% - до 767 тыс. тонн.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб,
является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес
в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: " Интерпайп Нижнеднепровский
трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод[NITR][NVTR]
(НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и
электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор
Пинчук и члены его семьи.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:57

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»
(код ЄДРПОУ 23343582, місцезнаходження: 03150, м. Київ,
вул. Предславинська, 34 А)
повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або ПАТ
«Донбасенерго»), які відбудуться 24 квітня 2018р. об 11:00 годині за адресою:
м.Київ, вул.Предславинська, буд. 34 «А», кім. 315 (3-й поверх), а саме:
- по восьмому питанню проекту порядку денного «8. Розподіл чистого прибутку
Товариства, отриманого за результатами його діяльності у 2017 році.
Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених
законом» додається четвертий проект рішення наступного змісту:
«8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 57 315 653 грн.,
отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним чином:
- до резервного капіталу – 5%;
- до фонду розвитку виробництва – 20%;
- на виплату дивідендів – 75%.
8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 42 986 739,75 грн., що становить 75%
від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2017 році».
Інформація про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів
розміщена на веб - сайті ПАТ «Донбасенерго» - de.com.ua у розділі
«Акціонерам».




http://csd.ua/images/stories/pdf/depsys ... %D0%A3.pdf

Вообщем по 3 и 4 проектам на дивы 75% но суммы немного отличаются
42 984 750 ,00 грн
42 986 739 ,75 грн

Я и не знал что так можно :D
Получается можно вносить сколько угодно дополнений в повестку
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