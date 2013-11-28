Украина за первый квартал снизила добычу нефти и конденсата В первом квартале добыча нефти и газового конденсата в Украине снизилась на 2,2% до 537,1 тыс. т, по отношению к аналогичному периоду прошлого года (549,2 тыс. т), свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности. Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.
Доля "Укрнафты" в добыче в общегосударственной добыче жидких углеводородов в I квартале снизилась с 66,5% до 65,8%. Эта компания за первые три месяца этого года снизила добычу на 3,3% до 353,2 тыс. т.
Такое же снижение по нефти и конденсату продемонстрировала "Укргаздобыча", добыв 116,8 тыс. т против 120,4 тыс. т в І квартале 2017 г.
Частные компании увеличили производство на 6,1% до 67,1 тыс. т. На первое место по добыче нефти и газа среди частных компаний вышло ЧАО "Укрнефтебурение", оперирующее Сахалинским месторождением. Его добыча выросла на 48% до 15,1 тыс. т.
До этого первую позицию занимала "Нефтегаздобыча" компании ДТЭК. Она в І квартале 2018 г. снизила добычу жидких углеводородов на 11% с 14,2 тыс. т до 12,6 тыс. т. Тройку лидеров замыкает "Эско-Пивнич" (Burisma), увеличив в первом квартале добычу на 20% с 10,3 до 12,3 тыс. т.
В 2017 г. в Украине было добыто 1,442 млн т нефти, что на 9,4% ниже показателя 2016 г. В то же время добыча газового конденсата после многолетнего падения в 2017 г. показала 3,4% роста и составила 656 тыс. т.
В конце 2017 г. парламент снизил ренту на добычу газоконденсата. Решение вступит в силу с 1 января 2019 г. Текущая рента для добычи газового конденсата составляет 45% из залежей до 5 тыс. м, 21% – из залежей свыше 5 тыс. м.
"Интерпайп" поставит "Укрзализныце" ж/д колеса более чем на 295 млн грн
Киев. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" (Днепр) выиграла два тендера на поставку ПАО "Укрзализныця" железнодорожных колес на общую сумму 295 млн 250 тыс. 409,6 грн с НДС.
Согласно тендерной документации, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" ("Укрзализныця") выставил на аукцион через систему ProZorro два лота по закупке 7,314 тыс. и 9,394 тыс. ж/д колес.
Поставки должны быть осуществлены до 31 декабря 2018 года.
В тендерах принимали участие компании ООО "Интерпайп-Украина" и ООО "Фирма "ИнтерВторПром" (Харьков), реализует продукцию "Интерпайпа".
По итогам состоявшихся 11 апреля текущего года двух тендеров победителем признано ООО "Интерпайп-Украина", предложившее лучшую цену по поставкам ж/д колес.
Как сообщалось, ТКК "Интерпайп" по итогам 2017 года увеличила продажи трубной и железнодорожной продукции в тоннах на 35% - до 767 тыс. тонн.
"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.
В структуре компании - пять промышленных активов: " Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод[NITR][NVTR] (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".
Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23343582, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34 А) повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться 24 квітня 2018р. об 11:00 годині за адресою: м.Київ, вул.Предславинська, буд. 34 «А», кім. 315 (3-й поверх), а саме: - по восьмому питанню проекту порядку денного «8. Розподіл чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами його діяльності у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом» додається четвертий проект рішення наступного змісту: «8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 57 315 653 грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним чином: - до резервного капіталу – 5%; - до фонду розвитку виробництва – 20%; - на виплату дивідендів – 75%. 8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 42 986 739,75 грн., що становить 75% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2017 році». Інформація про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів розміщена на веб - сайті ПАТ «Донбасенерго» - de.com.ua у розділі «Акціонерам».
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23343582, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34 А) повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться 24 квітня 2018р. об 11:00 годині за адресою: м.Київ, вул.Предславинська, буд. 34 «А», кім. 315 (3-й поверх), а саме: - по восьмому питанню проекту порядку денного «8. Розподіл чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами його діяльності у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом» додається четвертий проект рішення наступного змісту: «8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 57 315 653 грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним чином: - до резервного капіталу – 5%; - до фонду розвитку виробництва – 20%; - на виплату дивідендів – 75%. 8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 42 986 739,75 грн., що становить 75% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2017 році». Інформація про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів розміщена на веб - сайті ПАТ «Донбасенерго» - de.com.ua у розділі «Акціонерам».
Вообщем по 3 и 4 проектам на дивы 75% но суммы немного отличаются 42 984 750 ,00 грн 42 986 739 ,75 грн
Я и не знал что так можно Получается можно вносить сколько угодно дополнений в повестку
Там и общая прибыль в 4-м 57315тыс а в 3-м 57313тыс, то есть уточнили прибыль она чуть изменилась и чтобы не менять все проекты внесли один-правильный! Отсюда вывод-распределят 75%!!! Что не может не радовать ))))