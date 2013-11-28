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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1949195019511952>

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.2 5 33
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
24%
8
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
6%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
12%
4
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
18%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
15%
5
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
24%
8
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:55

  Мечтательный бычок написав:по сравнению с CEEN дивы по DOEN в три раза ниже. эйфория непонятна.

Юрий говорил, смелее нужно быть в танке)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:09

  Мечтательный бычок написав:по сравнению с CEEN дивы по DOEN в три раза ниже. эйфория непонятна.


Если сравнивать СЕЕН и ДОЕН, то хаи 2010-2011 в СЕЕН - 20 грн, в ДОЕН - 107 грн. Сейчас центрик обновил хаи, а доен в шесть раза ниже, в 2014 его укатали ниже плинтуса.
Я тогда тоже вырвал его с кровью из своего сердца (т.е. квика) и забил

А сейчас думаю ставят на "если ОРДЛО вернут" - казино, чудеса случаются
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:15

UTLM

Суд снял арест с 92,8% акций телекоммуникационной компании "Укртелеком", а также отменил запрет на их отчуждение. Такое решение принял Печерский районный суд Киева по ходатайству Фонда государственного имущества (ФГИ) 5 апреля 2018 года.
Постановление обжалованию не подлежит и начинает действовать с момента его принятия.
Таким образом, теперь Фонд госимущества может зачислить активы компании на государственные счета, тем самым завершив ее национализацию.
Напомним, арест на акции компании был наложен по ходатайству Генеральной прокуратуры, ведущей расследование в отношении продажи "Укртелекома" бизнесмену Ринату Ахметову, которую ГПУ считает незаконной.
Тогда ФГИ подал кассационную жалобу на это решение, мотивируя свои претензии тем, что арест акций и запрет на их отчуждение не позволяет перевести компанию в окончательную государственную собственность.

Теперь путь к дивам в 75% от прибыли 2017 года открыт.
В теории обязаны распределить 0,0345 грн. на акцию.
А это примерно 20% годовых. :D
gmm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:36

  Камикадзе написав:
  Мечтательный бычок написав:по сравнению с CEEN дивы по DOEN в три раза ниже. эйфория непонятна.


Если сравнивать СЕЕН и ДОЕН, то хаи 2010-2011 в СЕЕН - 20 грн, в ДОЕН - 107 грн. Сейчас центрик обновил хаи, а доен в шесть раза ниже, в 2014 его укатали ниже плинтуса.
Я тогда тоже вырвал его с кровью из своего сердца (т.е. квика) и забил

А сейчас думаю ставят на "если ОРДЛО вернут" - казино, чудеса случаются

Тут еще вопрос в "инвестиционном тарифе на эл энергию". Он может быть завязан на "рыночную" стоимость компании. Точно поле чудес.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:36

Хто знає, на скільки відсотків податків "попадає" отримувач дивідендів МХП?
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:43

Re: Идеи: портфель

  Камикадзе написав:Если сравнивать СЕЕН и ДОЕН, то хаи 2010-2011 в СЕЕН - 20 грн, в ДОЕН - 107 грн.

Верхи 2007/поч.2008 були 29-30 і 200-230 відповідно.
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:45

Re: Идеи: портфель

та ладно хлопці, nitr в 2006му 200грн/акцію коштував )))
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:48

Подписал петицию по сквизам,но вижу даже 1000голосов не наберет. Уже и Укрсоц на сквиз прицелился. Собрание 27-го. Почему-то кажется Аваль будет уходить красиво.
Jerry
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:48

Подписал петицию по сквизам,но вижу даже 1000голосов не наберет. Уже и Укрсоц на сквиз прицелился. Собрание 27-го. Почему-то кажется Аваль будет уходить красиво.
Jerry
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:50

Taras Rudko там була величезна деномінація
Філ
 
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