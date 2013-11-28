Если проанализировать два релиза МХП по дивам.
Получается, что в прошлом году удерживали 15 % по законам Нидерландов.
В этом году, только у резидентов Кипра будут особенности по налогам.
У наших физиков получится 5+1,5%.
Это мое субъективное мнение.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:00
Если проанализировать два релиза МХП по дивам.
Получается, что в прошлом году удерживали 15 % по законам Нидерландов.
В этом году, только у резидентов Кипра будут особенности по налогам.
У наших физиков получится 5+1,5%.
Это мое субъективное мнение.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:04
2 місяці норм так відпочив від ринку. ввімкнув комп - а тут така ракета.
PS Відсічка по центру відома?
PS PS хтось на зібрання Аваля збирається йти?
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:16
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:21
gmm Я так підозрюю, що напевно всі 34,5% : 15% + наші 18% і 1,5%. Хтось вже отримував дивіденди МХП раніше?
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:30
Філ
В прошлом году было 15 Нидерланды + 5 + 1,5.
В этом году будет 5+1,5.
26 числа увидим, чего тут гадать.
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