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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1949195019511952

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.2 5 33
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
24%
8
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
6%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
12%
4
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
18%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
15%
5
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
24%
8
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:00

  Філ написав:Хто знає, на скільки відсотків податків "попадає" отримувач дивідендів МХП?


Если проанализировать два релиза МХП по дивам.
Получается, что в прошлом году удерживали 15 % по законам Нидерландов.
В этом году, только у резидентов Кипра будут особенности по налогам.
У наших физиков получится 5+1,5%.
Это мое субъективное мнение.
gmm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:04

2 місяці норм так відпочив від ринку. ввімкнув комп - а тут така ракета.
PS Відсічка по центру відома?
PS PS хтось на зібрання Аваля збирається йти?
_Легендарный Гусь
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:16

  Філ написав:
  Камикадзе написав:Если сравнивать СЕЕН и ДОЕН, то хаи 2010-2011 в СЕЕН - 20 грн, в ДОЕН - 107 грн.

Верхи 2007/поч.2008 були 29-30 і 200-230 відповідно.

А показатели??? При чем тут цены 10-летней давности?? ))
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:21

gmm Я так підозрюю, що напевно всі 34,5% : 15% + наші 18% і 1,5%. Хтось вже отримував дивіденди МХП раніше?
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:30

Філ
В прошлом году было 15 Нидерланды + 5 + 1,5.
В этом году будет 5+1,5.
26 числа увидим, чего тут гадать.
gmm
 
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