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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:00
Філ написав:
Хто знає, на скільки відсотків податків "попадає" отримувач дивідендів МХП?
Если проанализировать два релиза МХП по дивам.
Получается, что в прошлом году удерживали 15 % по законам Нидерландов.
В этом году, только у резидентов Кипра будут особенности по налогам.
У наших физиков получится 5+1,5%.
Это мое субъективное мнение.
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gmm
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:04
2 місяці норм так відпочив від ринку. ввімкнув комп - а тут така ракета.
PS Відсічка по центру відома?
PS PS хтось на зібрання Аваля збирається йти?
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_Легендарный Гусь
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:16
Філ написав: Камикадзе написав:
Если сравнивать СЕЕН и ДОЕН, то хаи 2010-2011 в СЕЕН - 20 грн, в ДОЕН - 107 грн.
Верхи 2007/поч.2008 були 29-30 і 200-230 відповідно.
А показатели??? При чем тут цены 10-летней давности?? ))
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Мечтательный бычок
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:21
gmm Я так підозрюю, що напевно всі 34,5% : 15% + наші 18% і 1,5%. Хтось вже отримував дивіденди МХП раніше?
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Філ
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:30
Філ
В прошлом году было 15 Нидерланды + 5 + 1,5.
В этом году будет 5+1,5.
26 числа увидим, чего тут гадать.
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gmm
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:12
Промышленные предприятия увеличили потребление природного газа на 35% с 3,1 млрд куб. м в І квартале в 2017 г. до 4,2 млрд куб. м по итогам І квартала 2018 г. Об этом говорится в статистических данных Министерства энергетики и угольной промышленности. Общее потребление газа в стране за этот период увеличилось на 6,9% – до 14 млрд куб. м.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:42
gmm написав:
Суд снял арест с 92,8% акций телекоммуникационной компании "Укртелеком", а также отменил запрет на их отчуждение. Такое решение принял Печерский районный суд Киева по ходатайству Фонда государственного имущества (ФГИ) 5 апреля 2018 года.
Постановление обжалованию не подлежит и начинает действовать с момента его принятия.
Таким образом, теперь Фонд госимущества может зачислить активы компании на государственные счета, тем самым завершив ее национализацию.
Напомним, арест на акции компании был наложен по ходатайству Генеральной прокуратуры, ведущей расследование в отношении продажи "Укртелекома" бизнесмену Ринату Ахметову, которую ГПУ считает незаконной.
Тогда ФГИ подал кассационную жалобу на это решение, мотивируя свои претензии тем, что арест акций и запрет на их отчуждение не позволяет перевести компанию в окончательную государственную собственность.
Теперь путь к дивам в 75% от прибыли 2017 года открыт.
В теории обязаны распределить 0,0345 грн. на акцию.
А это примерно 20% годовых.
ПАО "Укртелеком", владельцем 92,79% акций которого является подконтрольное СКМ Рината Ахметова ООО "ЕСУ", не будет выплачивать дивиденды по итогам работы в 2017 году.
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rol23
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:43
ЦЕЕН, БАВЛ
Ну это же загон, зачем покупать этот шлак, не понимаю.
Зашел бы в шерт еще больше на этих безумных уровнях.
Куда им рости, даже +10% от сюда не будет. Не будет этого.
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trendmaker
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:49
Аналітики інвестбанку Goldman Sachs зберігають очікування щодо подальшого поступового зміцнення гривні і прогнозують зростання курсу в перспективі 12 місяців до 25 грн/$.
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Філ
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:50
trendmaker
хотел уточнить.
перед отсечками на дивы брокер не попросит шорты прикрыть?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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