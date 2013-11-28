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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1950195119521953

Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.2 5 33
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
24%
8
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
6%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
12%
4
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
18%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
15%
5
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
24%
8
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:50

  trendmaker написав:ЦЕЕН, БАВЛ
Ну это же загон, зачем покупать этот шлак, не понимаю.
Зашел бы в шерт еще больше на этих безумных уровнях.
Куда им рости, даже +10% от сюда не будет. Не будет этого.

похоже на тотальный слив депо)
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:56

  Аспирант1 написав:
  trendmaker написав:ЦЕЕН, БАВЛ
Ну это же загон, зачем покупать этот шлак, не понимаю.
Зашел бы в шерт еще больше на этих безумных уровнях.
Куда им рости, даже +10% от сюда не будет. Не будет этого.

похоже на тотальный слив депо)


Не будет этого.
Не куда им больше рости, вообще.
Будет обвал на 1/4 или на 1/2 на днях.
В Сирии ужас, Кремль на кнопке, какие акции.
Востаннє редагувалось trendmaker в П'ят 13 кві, 2018 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:57

  trendmaker написав:ЦЕЕН, БАВЛ
Ну это же загон, зачем покупать этот шлак, не понимаю.
Зашел бы в шерт еще больше на этих безумных уровнях.
Куда им рости, даже +10% от сюда не будет. Не будет этого.

О, а я уже думал что ты и учётку удалил)))
Ты после финрезов по 1кв обязательно ещё отпишись...
Туда еще будет перекладываться держатели мясорубок всяких после очередных 1% ЧП на дивиденды и юнафов после "прибыли" ... ИМХО конечно
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:01

  Investor_33 написав:
  trendmaker написав:ЦЕЕН, БАВЛ
Ну это же загон, зачем покупать этот шлак, не понимаю.
Зашел бы в шерт еще больше на этих безумных уровнях.
Куда им рости, даже +10% от сюда не будет. Не будет этого.

О, а я уже думал что ты и учётку удалил)))
Ты после финрезов по 1кв обязательно ещё отпишись...
Туда еще будет перекладываться держатели мясорубок всяких после очередных 1% ЧП на дивиденды и юнафов после "прибыли" ... ИМХО конечно


Юнаф это святое его не трожь :mrgreen: :mrgreen:
Его можно только докупать ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:05

  Yuri_T написав:trendmaker
хотел уточнить.
перед отсечками на дивы брокер не попросит шорты прикрыть?

не просит, но в день фактической выплаты дивидендов с твоего счета снимается их размер за непокрытый шорт )
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:06

trendmaker что значит на 1/4, а как же до 0? :|
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