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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:50
trendmaker написав:
ЦЕЕН, БАВЛ
Ну это же загон, зачем покупать этот шлак, не понимаю.
Зашел бы в шерт еще больше на этих безумных уровнях.
Куда им рости, даже +10% от сюда не будет. Не будет этого.
похоже на тотальный слив депо)
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Аспирант1
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:56
Аспирант1 написав: trendmaker написав:
ЦЕЕН, БАВЛ
Ну это же загон, зачем покупать этот шлак, не понимаю.
Зашел бы в шерт еще больше на этих безумных уровнях.
Куда им рости, даже +10% от сюда не будет. Не будет этого.
похоже на тотальный слив депо)
Не будет этого.
Не куда им больше рости, вообще.
Будет обвал на 1/4 или на 1/2 на днях.
В Сирии ужас, Кремль на кнопке, какие акции.
Востаннє редагувалось trendmaker
в П'ят 13 кві, 2018 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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trendmaker
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:57
trendmaker написав:
ЦЕЕН, БАВЛ
Ну это же загон, зачем покупать этот шлак, не понимаю.
Зашел бы в шерт еще больше на этих безумных уровнях.
Куда им рости, даже +10% от сюда не будет. Не будет этого.
О, а я уже думал что ты и учётку удалил)))
Ты после финрезов по 1кв обязательно ещё отпишись...
Туда еще будет перекладываться держатели мясорубок всяких после очередных 1% ЧП на дивиденды и юнафов после "прибыли" ... ИМХО конечно
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:01
Investor_33 написав: trendmaker написав:
ЦЕЕН, БАВЛ
Ну это же загон, зачем покупать этот шлак, не понимаю.
Зашел бы в шерт еще больше на этих безумных уровнях.
Куда им рости, даже +10% от сюда не будет. Не будет этого.
О, а я уже думал что ты и учётку удалил)))
Ты после финрезов по 1кв обязательно ещё отпишись...
Туда еще будет перекладываться держатели мясорубок всяких после очередных 1% ЧП на дивиденды и юнафов после "прибыли" ... ИМХО конечно
Юнаф это святое его не трожь
Его можно только докупать ))
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:05
Yuri_T написав:trendmaker
хотел уточнить.
перед отсечками на дивы брокер не попросит шорты прикрыть?
не просит, но в день фактической выплаты дивидендов с твоего счета снимается их размер за непокрытый шорт )
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:06
trendmaker
что значит на 1/4, а как же до 0?
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Andrew2
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