trendmaker написав:ЦЕЕН, БАВЛ Ну это же загон, зачем покупать этот шлак, не понимаю. Зашел бы в шерт еще больше на этих безумных уровнях. Куда им рости, даже +10% от сюда не будет. Не будет этого.
О, а я уже думал что ты и учётку удалил))) Ты после финрезов по 1кв обязательно ещё отпишись... Туда еще будет перекладываться держатели мясорубок всяких после очередных 1% ЧП на дивиденды и юнафов после "прибыли" ... ИМХО конечно
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
trendmaker написав:ЦЕЕН, БАВЛ Ну это же загон, зачем покупать этот шлак, не понимаю. Зашел бы в шерт еще больше на этих безумных уровнях. Куда им рости, даже +10% от сюда не будет. Не будет этого.
О, а я уже думал что ты и учётку удалил))) Ты после финрезов по 1кв обязательно ещё отпишись... Туда еще будет перекладываться держатели мясорубок всяких после очередных 1% ЧП на дивиденды и юнафов после "прибыли" ... ИМХО конечно
Юнаф это святое его не трожь Его можно только докупать ))
54 народных депутатов внесли на рассмотрение Конституционного суда представление на проверку на предмет конституционности положений закона «Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании «Укррудпром» от 9 апреля 2004.
Текст представления опубликован на сайте Конституционного суда, передает Нова Влада.
Уполномоченными представителями заявителей определены Павел Ризаненко и Виктория Войцицкая.
Как указано в представлении, нормы закона существенно ограничивали круг претендентов на приватизацию активов «Укррудпрома», что, по мнению депутатов, противоречит Конституции.
Напомним, Верховная Рада 9 апреля 2004 года приняла закон об особенностях приватизации предприятий ГАК «Укррудпром», который предусматривает предоставление преимущественного права на выкуп акций, входящих в «Укррудпром» предприятий акционерам, владеющим пакетом акций в размере 25%+1 акция. Данный закон тогдашний президент Украины Леонид Кучма подписал 28 апреля 2004 года, он вступил в силу со дня его опубликования.
ГАК «Укррудпром» создана в 1998 году, ее учредителями выступили Министерство промышленности и Фонд госимущества.
В компанию входили 10 горнодобывающих предприятий. Имущество пяти из них было полностью передано в уставный фонд компании (Криворожский государственный железорудный комбинат, Докучаевский государственный флюсодоломитный комбината, Новотроицкое рудоуправление, Балаклавское государственное рудоуправление имени Горького и государственное промышленно-производственное предприятие «Кривбассвзрывпром»). Пакеты акций еще пяти предприятий переданы в уставный фонд компании частично (ГОК «Сухая Балка» - 25,1% акций, Южный ГОК - 25,78%, Центральный ГОК, Северный и Ингулецкий ГОКи - по 50%+1 акция).
ФГИ принадлежало 100% акций ГАК «Укррудпром».
Правительство Украины 1 марта 2002 года передало 100% акций ОАО «Комсомольское рудоуправление» (Донецкая обл.), входившего в состав ГАК «Укррудпром», в управление ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» сроком на пять лет с правом их дальнейшего выкупа.
В соответствии с законом об особенностях приватизации ГАК «Укррудпром», восемь предприятий, входивших в состав компании, были проданы крупным негосударственным акционерам этих компаний, тогда как сторонние инвесторы к продаже не допускались.
Покупателями предприятий «Укррудпрома» стали АО «СКМ» (Донецк), группа «Приват» (Днепр) и ООО «Смарт-групп». В настоящее время подавляющим большинством высокоприбыльных горнорудных предприятий страны владеет группа «Метинвест» и «Смарт-холдинг».
Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» Рината Ахметова (71,24%) и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.
Как ранее сообщалось, в Нидерландах суд Амстердама заморозил на нидерландской территории активы компаний СКМ, «Метинвест» и ДТЭК, которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову.