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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.2 5 33
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
24%
8
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
6%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
12%
4
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
18%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
15%
5
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
24%
8
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:50

  trendmaker написав:ЦЕЕН, БАВЛ
Ну это же загон, зачем покупать этот шлак, не понимаю.
Зашел бы в шерт еще больше на этих безумных уровнях.
Куда им рости, даже +10% от сюда не будет. Не будет этого.

похоже на тотальный слив депо)
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:56

  Аспирант1 написав:
  trendmaker написав:ЦЕЕН, БАВЛ
Ну это же загон, зачем покупать этот шлак, не понимаю.
Зашел бы в шерт еще больше на этих безумных уровнях.
Куда им рости, даже +10% от сюда не будет. Не будет этого.

похоже на тотальный слив депо)


Не будет этого.
Не куда им больше рости, вообще.
Будет обвал на 1/4 или на 1/2 на днях.
В Сирии ужас, Кремль на кнопке, какие акции.
Востаннє редагувалось trendmaker в П'ят 13 кві, 2018 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:57

  trendmaker написав:ЦЕЕН, БАВЛ
Ну это же загон, зачем покупать этот шлак, не понимаю.
Зашел бы в шерт еще больше на этих безумных уровнях.
Куда им рости, даже +10% от сюда не будет. Не будет этого.

О, а я уже думал что ты и учётку удалил)))
Ты после финрезов по 1кв обязательно ещё отпишись...
Туда еще будет перекладываться держатели мясорубок всяких после очередных 1% ЧП на дивиденды и юнафов после "прибыли" ... ИМХО конечно
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:01

  Investor_33 написав:
  trendmaker написав:ЦЕЕН, БАВЛ
Ну это же загон, зачем покупать этот шлак, не понимаю.
Зашел бы в шерт еще больше на этих безумных уровнях.
Куда им рости, даже +10% от сюда не будет. Не будет этого.

О, а я уже думал что ты и учётку удалил)))
Ты после финрезов по 1кв обязательно ещё отпишись...
Туда еще будет перекладываться держатели мясорубок всяких после очередных 1% ЧП на дивиденды и юнафов после "прибыли" ... ИМХО конечно


Юнаф это святое его не трожь :mrgreen: :mrgreen:
Его можно только докупать ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:05

  Yuri_T написав:trendmaker
хотел уточнить.
перед отсечками на дивы брокер не попросит шорты прикрыть?

не просит, но в день фактической выплаты дивидендов с твоего счета снимается их размер за непокрытый шорт )
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:06

trendmaker что значит на 1/4, а как же до 0? :|
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 15:42

петиція по сквіз-аут

Jerry
Я теж підписав, варто було б усім форумчанам підписатися, хоч якось впливати на те що твориться. :(
joik
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 20:11

Нардепы просят КСУ проверить законность приватизации метпредприятий Ахметова

54 народных депутатов внесли на рассмотрение Конституционного суда представление на проверку на предмет конституционности положений закона «Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании «Укррудпром» от 9 апреля 2004.

Текст представления опубликован на сайте Конституционного суда, передает Нова Влада.

Уполномоченными представителями заявителей определены Павел Ризаненко и Виктория Войцицкая.

Как указано в представлении, нормы закона существенно ограничивали круг претендентов на приватизацию активов «Укррудпрома», что, по мнению депутатов, противоречит Конституции.

Напомним, Верховная Рада 9 апреля 2004 года приняла закон об особенностях приватизации предприятий ГАК «Укррудпром», который предусматривает предоставление преимущественного права на выкуп акций, входящих в «Укррудпром» предприятий акционерам, владеющим пакетом акций в размере 25%+1 акция. Данный закон тогдашний президент Украины Леонид Кучма подписал 28 апреля 2004 года, он вступил в силу со дня его опубликования.

ГАК «Укррудпром» создана в 1998 году, ее учредителями выступили Министерство промышленности и Фонд госимущества.

В компанию входили 10 горнодобывающих предприятий. Имущество пяти из них было полностью передано в уставный фонд компании (Криворожский государственный железорудный комбинат, Докучаевский государственный флюсодоломитный комбината, Новотроицкое рудоуправление, Балаклавское государственное рудоуправление имени Горького и государственное промышленно-производственное предприятие «Кривбассвзрывпром»). Пакеты акций еще пяти предприятий переданы в уставный фонд компании частично (ГОК «Сухая Балка» - 25,1% акций, Южный ГОК - 25,78%, Центральный ГОК, Северный и Ингулецкий ГОКи - по 50%+1 акция).

ФГИ принадлежало 100% акций ГАК «Укррудпром».

Правительство Украины 1 марта 2002 года передало 100% акций ОАО «Комсомольское рудоуправление» (Донецкая обл.), входившего в состав ГАК «Укррудпром», в управление ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» сроком на пять лет с правом их дальнейшего выкупа.

В соответствии с законом об особенностях приватизации ГАК «Укррудпром», восемь предприятий, входивших в состав компании, были проданы крупным негосударственным акционерам этих компаний, тогда как сторонние инвесторы к продаже не допускались.

Покупателями предприятий «Укррудпрома» стали АО «СКМ» (Донецк), группа «Приват» (Днепр) и ООО «Смарт-групп». В настоящее время подавляющим большинством высокоприбыльных горнорудных предприятий страны владеет группа «Метинвест» и «Смарт-холдинг».

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» Рината Ахметова (71,24%) и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

Как ранее сообщалось, в Нидерландах суд Амстердама заморозил на нидерландской территории активы компаний СКМ, «Метинвест» и ДТЭК, которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову.

http://novavlada.info/gosudarstvo/narde ... y-ahmetova
Serhij
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 07:05

КВБЗ внес дополнения в повестку дня .
Внесли п.9 дающий право на значни правочины
Примечательно что собрание уже через 3 дня

Я вот опасаюсь внесения дополнений на собрания по другим эмитентам
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 08:55

  zzzzzz написав:Я вот опасаюсь внесения дополнений на собрания по другим эмитентам

Думаешь, по укрнафте попросят довнести в кассу по 250 гривен на акцию для покрытия убытков за прошлые периоды? :mrgreen:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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