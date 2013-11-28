54 народных депутатов внесли на рассмотрение Конституционного суда представление на проверку на предмет конституционности положений закона «Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании «Укррудпром» от 9 апреля 2004.



Текст представления опубликован на сайте Конституционного суда, передает Нова Влада.



Уполномоченными представителями заявителей определены Павел Ризаненко и Виктория Войцицкая.



Как указано в представлении, нормы закона существенно ограничивали круг претендентов на приватизацию активов «Укррудпрома», что, по мнению депутатов, противоречит Конституции.



Напомним, Верховная Рада 9 апреля 2004 года приняла закон об особенностях приватизации предприятий ГАК «Укррудпром», который предусматривает предоставление преимущественного права на выкуп акций, входящих в «Укррудпром» предприятий акционерам, владеющим пакетом акций в размере 25%+1 акция. Данный закон тогдашний президент Украины Леонид Кучма подписал 28 апреля 2004 года, он вступил в силу со дня его опубликования.



ГАК «Укррудпром» создана в 1998 году, ее учредителями выступили Министерство промышленности и Фонд госимущества.



В компанию входили 10 горнодобывающих предприятий. Имущество пяти из них было полностью передано в уставный фонд компании (Криворожский государственный железорудный комбинат, Докучаевский государственный флюсодоломитный комбината, Новотроицкое рудоуправление, Балаклавское государственное рудоуправление имени Горького и государственное промышленно-производственное предприятие «Кривбассвзрывпром»). Пакеты акций еще пяти предприятий переданы в уставный фонд компании частично (ГОК «Сухая Балка» - 25,1% акций, Южный ГОК - 25,78%, Центральный ГОК, Северный и Ингулецкий ГОКи - по 50%+1 акция).



ФГИ принадлежало 100% акций ГАК «Укррудпром».



Правительство Украины 1 марта 2002 года передало 100% акций ОАО «Комсомольское рудоуправление» (Донецкая обл.), входившего в состав ГАК «Укррудпром», в управление ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» сроком на пять лет с правом их дальнейшего выкупа.



В соответствии с законом об особенностях приватизации ГАК «Укррудпром», восемь предприятий, входивших в состав компании, были проданы крупным негосударственным акционерам этих компаний, тогда как сторонние инвесторы к продаже не допускались.



Покупателями предприятий «Укррудпрома» стали АО «СКМ» (Донецк), группа «Приват» (Днепр) и ООО «Смарт-групп». В настоящее время подавляющим большинством высокоприбыльных горнорудных предприятий страны владеет группа «Метинвест» и «Смарт-холдинг».



Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» Рината Ахметова (71,24%) и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.



Как ранее сообщалось, в Нидерландах суд Амстердама заморозил на нидерландской территории активы компаний СКМ, «Метинвест» и ДТЭК, которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову.