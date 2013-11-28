Тут интересней суть изменений: с 01.05.2018 принятие решений по значним правочинам относится к исключительной компетенции наглядовой ради - в будущем мы не сможем голосовать против значних правочинов, а это утрата возможности красиво выйти в пожарных случаях
Изменения в ЗУ об АО Стаття 70. Значний правочин
47) у статті 70:
у частині другій:
абзац другий доповнити реченням такого змісту: "Якщо наглядова рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цією частиною, можуть прийматися цією наглядовою радою";
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Наглядова рада публічного акціонерного товариства або банку має право приймати рішення, передбачені абзацами другим і третім цієї частини. Якщо склад наглядової ради приватного акціонерного товариства відповідає вимогам частини четвертої статті 53 цього Закону, статутом такого товариства може бути встановлено, що рішення, передбачені абзацами другим і третім цієї частини, можуть прийматися цією наглядовою радою";