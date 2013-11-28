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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 15 кві, 2018 09:32
zzzzzz написав:
КВБЗ внес дополнения в повестку дня .
Внесли п.9 дающий право на значни правочины
Примечательно что собрание уже через 3 дня
Я вот опасаюсь внесения дополнений на собрания по другим эмитентам
Тут интересней суть изменений: с 01.05.2018 принятие решений по значним правочинам относится к исключительной компетенции наглядовой ради
- в будущем мы не сможем голосовать против значних правочинов, а это утрата возможности красиво выйти в пожарных случаях
Изменения в ЗУ об АО Стаття 70. Значний правочин
47) у статті 70:
у частині другій:
абзац другий доповнити реченням такого змісту: "Якщо наглядова рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цією частиною, можуть прийматися цією наглядовою радою";
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Наглядова рада публічного акціонерного товариства або банку має право приймати рішення, передбачені абзацами другим і третім цієї частини. Якщо склад наглядової ради приватного акціонерного товариства відповідає вимогам частини четвертої статті 53 цього Закону, статутом такого товариства може бути встановлено, що рішення, передбачені абзацами другим і третім цієї частини, можуть прийматися цією наглядовою радою";
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Додано: Нед 15 кві, 2018 09:46
Господа, кто будет на собрании Аваля? Ехать далеко, а 27го ДР, сделал бы доверенность...
Грехи людей смывает только море!
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Додано: Пон 16 кві, 2018 09:37
_Легендарный Гусь написав:
2 місяці норм так відпочив від ринку. ввімкнув комп - а тут така ракета.
PS Відсічка по центру відома?
PS PS хтось на зібрання Аваля збирається йти?
збираюсь.
В борьбе обретёшь ты право своё.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 10:35
Авдей вносит изменения в повестку дня:
было
п.6.1. направить на дивиденды 1,89 млрд.грн. (9,69 грн./акция
)
решили дополнить двумя вариантами:
1)
- 2 300 000 000,00 грн. (два мільярди триста мільйонів гривень 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «АКХЗ» (11,791092599 гривень на 1 (одну) просту акцію);
2)
«6. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 2 850 995 357,15 грн. (два мільярда вісімсот п’ятдесят мільйонів дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч триста п’ятдесят сім гривень 15 копійок), залишити нерозподіленим.»
Становится интересно...
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Додано: Пон 16 кві, 2018 10:50
sansey написав:
Авдей вносит изменения в повестку дня:
было
п.6.1. направить на дивиденды 1,89 млрд.грн. (9,69 грн./акция
)
решили дополнить двумя вариантами:
1)
- 2 300 000 000,00 грн. (два мільярди триста мільйонів гривень 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «АКХЗ» (11,791092599 гривень на 1 (одну) просту акцію);
2)
«6. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 2 850 995 357,15 грн. (два мільярда вісімсот п’ятдесят мільйонів дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч триста п’ятдесят сім гривень 15 копійок), залишити нерозподіленим.»
Становится интересно...
дайте ссылку плз
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Додано: Пон 16 кві, 2018 10:56
sansey
Аха-ха..это именно то о чем я подозревал ))
Теперь будет казино) Кто ставит на красное, а кто на зеро ))
Живите своим умом!
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Додано: Пон 16 кві, 2018 10:57
Заливай мужики)))
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Додано: Пон 16 кві, 2018 11:13
Дата публікації 16.04.2018 10:43:15
Свежак.
Можно сделать голосовалку ))
Распределят
1.9,69
2.11,79
3.Ничего не выплатят
Живите своим умом!
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Додано: Пон 16 кві, 2018 11:16
zzzzzz написав:
Можно сделать голосовалку ))
Распределят
1.9,69
2.11,79
3.Ничего не выплатят
Лично мое мнение - выплатят 11,79 грн.
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sansey
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