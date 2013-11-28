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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.3 5 35
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
23%
8
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
6%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
11%
4
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
17%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
20%
7
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
23%
8
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 09:32

  zzzzzz написав:КВБЗ внес дополнения в повестку дня .
Внесли п.9 дающий право на значни правочины
Примечательно что собрание уже через 3 дня

Я вот опасаюсь внесения дополнений на собрания по другим эмитентам



Тут интересней суть изменений: с 01.05.2018 принятие решений по значним правочинам относится к исключительной компетенции наглядовой ради - в будущем мы не сможем голосовать против значних правочинов, а это утрата возможности красиво выйти в пожарных случаях


Изменения в ЗУ об АО Стаття 70. Значний правочин
47) у статті 70:

у частині другій:

абзац другий доповнити реченням такого змісту: "Якщо наглядова рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цією частиною, можуть прийматися цією наглядовою радою";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Наглядова рада публічного акціонерного товариства або банку має право приймати рішення, передбачені абзацами другим і третім цієї частини. Якщо склад наглядової ради приватного акціонерного товариства відповідає вимогам частини четвертої статті 53 цього Закону, статутом такого товариства може бути встановлено, що рішення, передбачені абзацами другим і третім цієї частини, можуть прийматися цією наглядовою радою";
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 09:46

BAVL

Господа, кто будет на собрании Аваля? Ехать далеко, а 27го ДР, сделал бы доверенность...
Грехи людей смывает только море!
Nikolos
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:37

  _Легендарный Гусь написав:2 місяці норм так відпочив від ринку. ввімкнув комп - а тут така ракета.
PS Відсічка по центру відома?
PS PS хтось на зібрання Аваля збирається йти?


збираюсь.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:35

AVDK - казино Рояль

Авдей вносит изменения в повестку дня:
было
п.6.1. направить на дивиденды 1,89 млрд.грн. (9,69 грн./акция)

решили дополнить двумя вариантами:
1)
- 2 300 000 000,00 грн. (два мільярди триста мільйонів гривень 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «АКХЗ» (11,791092599 гривень на 1 (одну) просту акцію);


2)
«6. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 2 850 995 357,15 грн. (два мільярда вісімсот п’ятдесят мільйонів дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч триста п’ятдесят сім гривень 15 копійок), залишити нерозподіленим


Становится интересно...
sansey
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:50

  sansey написав:Авдей вносит изменения в повестку дня:
было
п.6.1. направить на дивиденды 1,89 млрд.грн. (9,69 грн./акция)

решили дополнить двумя вариантами:
1)
- 2 300 000 000,00 грн. (два мільярди триста мільйонів гривень 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «АКХЗ» (11,791092599 гривень на 1 (одну) просту акцію);


2)
«6. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 2 850 995 357,15 грн. (два мільярда вісімсот п’ятдесят мільйонів дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч триста п’ятдесят сім гривень 15 копійок), залишити нерозподіленим


Становится интересно...

дайте ссылку плз
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:56

sansey

Аха-ха..это именно то о чем я подозревал ))

Теперь будет казино) Кто ставит на красное, а кто на зеро ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:57

Заливай мужики)))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:59

  master_the_market написав: дайте ссылку плз


https://smida.gov.ua/db/irregular/204175
sansey
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:13

  sansey написав:
  master_the_market написав: дайте ссылку плз


https://smida.gov.ua/db/irregular/204175


Дата публікації 16.04.2018 10:43:15

Свежак.
Можно сделать голосовалку ))
Распределят
1.9,69
2.11,79
3.Ничего не выплатят :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:16

  zzzzzz написав:Можно сделать голосовалку ))
Распределят
1.9,69
2.11,79
3.Ничего не выплатят :mrgreen:


Лично мое мнение - выплатят 11,79 грн.
:wink:
sansey
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