|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:44
sansey написав:
Лично мое мнение - выплатят 11,79 грн.
Значит большой пакет акций в наличии
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 26901
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2600 раз.
- Подякували: 3670 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 16 кві, 2018 14:22
sansey написав:
Лично мое мнение - выплатят 11,79 грн.
ты смотри, какие интересные расклады...
27 апреля, походу, ключевой день для многих.
лично я эти деньги уже прожил. ментально
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12596
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1690 раз.
- Подякували: 3361 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Пон 16 кві, 2018 14:30
Yuri_T написав: sansey написав:
Лично мое мнение - выплатят 11,79 грн.
ты смотри, какие интересные расклады...
27 апреля, походу, ключевой день для многих.
лично я эти деньги уже прожил. ментально
Юра, мне по сквизам очень обидно.
Как показательно ведут себя эти @#$%&
Где-то перекликается тот факт, что мажор раньше был каталой...
-
sansey
-
-
- Повідомлень: 1260
- З нами з: 24.12.11
- Подякував: 1088 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|69823
|
реклама
|